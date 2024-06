Questa tastiera gaming Logitech è compatta, precisa e oggi costa molto meno! -26%

La Logitech G Pro TKL Shroud Edition è una tastiera gaming meccanica con switch GX Red Linear e tecnologia LIGHTSYNC RGB progettata per il gaming competitivo. Il suo design portatile tenkeyless è ideale per gli eSport grazie alla maggiore mobilità e allo spazio aggiuntivo per il movimento del mouse. Includendo un micro cavo USB rimovibile, offre connettività facile e sicura, perfetta per i tornei. La regolazione dell'angolazione e i piedini in gomma assicurano stabilità e comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 26% potete migliorare il vostro setup di gioco acquistando questa fantastica tastiera per soli 73,40€!

Logitech G Pro TKL Shroud Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G Pro TKL Shroud Edition è una tastiera da gaming di alto livello, pensata e progettata per appagare le esigenze dei giocatori professionisti e degli appassionati di eSport che cercano prestazioni, velocità e precisione senza compromessi. Grazie al suo design compatto, senza tastierino numerico, offre più spazio per il movimento del mouse, elemento cruciale nelle competizioni dove ogni millimetro di spazio può fare la differenza. È inoltre facilmente trasportabile, risultando ideale per chi partecipa a tornei ed eventi gaming fuori casa. Con i suoi switch GX Red Linear, offre un'esperienza di digitazione e gioco fluida e reattiva, essenziale per rispondere rapidamente negli scontri diretti.

Gli appassionati di personalizzazione apprezzeranno la funzionalità LIGHTSYNC, che permette di programmare schemi di illuminazione statica salvabili direttamente nella memoria integrata, permettendo così di mantenere le proprie preferenze anche su sistemi in uso in tornei che non consentono software esterni. Il cavo micro-USB rimovibile, con il suo design a tre punte, garantisce una connessione facile e sicura nonché un trasporto conveniente. Per i giocatori che non si accontentano del secondo posto e cercano un vantaggio competitivo attraverso attrezzature di alto livello, questa tastiera rappresenta una scelta vincente.

Offerta a 73,40€ anziché il prezzo pieno di 99,06€ grazie a uno sconto Amazon del 26%, la Logitech G Pro TKL Shroud Edition rappresenta un’opzione eccellente per coloro che desiderano migliorare la propria configurazione gaming con una tastiera di alta qualità pensata per i professionisti dell'eSport. La combinazione tra prestazioni eccellenti, portabilità e funzionalità avanzate a un prezzo scontato, la rende un'opzione altamente consigliata per ogni giocatore che voglia competere al meglio.

