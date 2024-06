La tastiera gaming Akko 3108 Horizon è fantastica e oggi costa meno (-22%)!

Scoprite l'affascinante Akko 3108 Horizon, una tastiera gaming meccanica cablata che unisce al meglio stile e prestazioni. Originariamente proposta a 95,99€, la potete acquistare per soli 75,19€ grazie a uno sconto del 22%. Questa tastiera QWERTY con copritasti PBT Doubleshot e profilo Cherry, incorpora interruttori lineari giallo crema, ideali sia per il gioco che per la digitazione. Pur essendo priva di illuminazione RGB, è comunque predisposta con slot LED per personalizzazioni future. Oltre alla funzionalità di macro programmabili, è regolabile in altezza e dispone di un connettore USB Type-C per una connessione veloce e stabile.

Akko 3108 Horizon, chi dovrebbe acquistarla?

La Akko 3108 Horizon non è soltanto una tastiera da gaming, ma un'autentica testimonianza di come estetica e funzionalità possano confluire in un unico prodotto. Consigliata agli appassionati di gaming che non vogliono rinunciare allo stile, questa tastiera soddisfa anche gli utenti che passano lunghe ore a digitare, grazie agli interruttori lineari giallo crema che offrono un feedback morbido e confortevole, riducendo la fatica anche dopo un utilizzo prolungato.

La Akko 3108 Horizon si rivolge inoltre a chi desidera una personalizzazione avanzata delle proprie sessioni di gioco o di lavoro. Offrendo tasti completamente programmabili e supporto per la creazione di macro complesse, permette agli utenti di adattare la tastiera alle proprie esigenze specifiche, guadagnando così un vantaggio competitivo o aumentando semplicemente la propria efficienza. L'aggiunta di piedini regolabili per un comfort ottimizzato e la connettività Type-C per una compatibilità estesa ne fanno una scelta oculata per il gamer moderno e il professionista dinamico, che troveranno in questa tastiera un valido alleato per ogni sfida.

In offerta a 75,19€ grazie a uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale di 95,99€, la Akko 3108 Horizon rappresenta una scelta eccellente per chi desidera una tastiera gaming in grado di unire estetica e prestazioni. La combinazione di design ispirato, funzionalità avanzate come la programmazione macro e materiali di qualità come i copritasti in PBT Doubleshot, rendono questo prodotto altamente consigliato per migliorare l'esperienza di digitazione e gioco, garantendo allo stesso tempo durabilità e stile.

