Logitech MX Keys Mini, stessa qualità in formato ridotto | Recensione

Una delle tastiere migliori del mercato, la Logitech MX Keys, diventa mini. La differenza rispetto al modello originale è semplicemente la perdita della zona destra, quella adibita al tastierino numerico e alcuni tasti funzione. Il layout è praticamente lo stesso, ad eccezione di una piccola rivisitazione nell’angolo inferiore destro, con tasti un po’ più piccoli per fare spazio alle quattro frecce direzionali.

Secondo Logitech questa versione è pensata per i creator, che non necessitano del tastierino numerico o per coloro che vogliono semplicemente organizzare meglio lo spazio sulla scrivania, grazie a un ingombro minore. O, aggiungiamo noi, è anche l’ideale per chi vuole portare con se la propria tastiera, soprattutto in questo periodo in cui lo smart working è molto diffuso e ogni tanto è necessario vedersi di persona con qualche collega, senza in questi momenti dover rinunciare alla comodità e abitudine quotidiana. Ovviamente cambia il peso, che passa dagli 810 grammi ai 506, ma per fortuna questa riduzione di peso e dimensioni non ha influito sull’autonomia.

La dimensione dei tasti e il meccanismo di attuazione è rimasto inalterato, quindi avrete lo stesso identico feeling durante l’uso del modello più grande. Per chi non lo conoscesse, i tasti sono ben dimensionati con una conca al centro, la corsa di circa un millimetro o poco più rende la pressione morbida ma precisa, ed è anche abbastanza silenziosa. È un’ottima tastiera per chi scrive molto, non ci sono altri modi per descriverla. I tasti sono retroilluminati, e dei sensori attivano e disattivano l’illuminazione appena vi avvicinate o allontanate dalla tastiera, offrendo un’ottima ergonomia e preservando la batteria. L’autonomia è di diversi mesi se non attivate la retroilluminazione, mentre dovrete ricaricarla ogni due settimane circa con un uso intensivo e LED accesi. Per ricaricarla è presente un connettore USB-C.

Disponibile in tre colori, rosa, grafite e grigio chiaro, c’è anche la versione per Mac, bianca e con il layout dei tasti di casa Apple.

Come per la sorella più grande anche in questo caso viene utilizzata la connettività Bluetooth, e nella confezione non è presente il dongle BT. È anche compatibile con Bolt, nel caso vogliate usarla, con l’apposito ricevitore, in ambiente business o molto affollato dove la nuova connettività può fare la differenza. Con gli appositi tasti funzione è possibile abbinare la MX Keys Mini a tre dispositivi bluetooth differenti, compresi tablet o smartphone e passare velocemente dall’uno all’altro.

C’è anche qualche novità, come un apposito tasto funzione dedicato alle emoji, utilizzabili su tutti i sistemi e utile, soprattutto, quando la abbinerete a uno smartphone per digitare più velocemente. Potrete anche attivare, direttamente con un tasto specifico, la modalità di dettatura, che richiama l’assistente vocale del sistema operativo, o una modalità di disattivazione veloce del microfono, una piacevole aggiunta considerando la quantità di videoconferenze che molti lavoratori sono oggi costretti a fare durante le giornate.

Verdetto

Giudicare questa tastiera è semplice. Essendo essenzialmente una versione a dimensioni ridotte, senza tastierino numerico, dell’ottima MX Keys, la versione Mini offre la stessa ergonomia e prestazioni della sorella più grande, risultando un’altrettanto ottima tastiera. L’unico difetto è il prezzo, poiché costa praticamente come il modello più grande. Se avete spazio sulla scrivania e non avete un reale motivo per desiderare la versione compatta, allora vi consigliamo di acquistare il modello completo, poiché le funzioni aggiuntive, che si riducono ad alcuni tasti funzione in più, non fanno una reale differenza. In caso contrario, se fino a oggi non avete acquistato questa tastiera perché non ci stava sulla vostra scrivania o volevate un modello portatile, è arrivato il momento di fare l’acquisto.