Questa tastiera con touchpad oggi vi costa la metà! (-49%)

Se siete alla ricerca di una tastiera che rinunci al tradizionale tastierino numerico in favore di un touchpad integrato, versatile e comodo per la gestione da remoto, anche quando collegate al televisore, allora la Logitech K400 Plus rappresenta una scelta eccellente. È il momento ideale per considerare l'acquisto di questa periferica: Amazon attualmente offre la K400 Plus a soli 29,90€, marcando un netto calo dai 40€ a cui si è assestata negli ultimi giorni. Tenuto conto che il prezzo di listino di questa tastiera è di 58,99€, l'offerta attuale trasforma l'acquisto in un'opportunità di risparmio significativo, praticamente del 50%.

Logitech K400 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech K400 Plus, che è una tastiera wireless, è l'accessorio ideale per coloro che desiderano trasformare il loro salotto in un centro di intrattenimento multimediale. Con il suo comodo controllo integrato, questa tastiera rende l'esperienza di navigazione da PC a TV semplice e senza ingombri, eliminando la necessità di una tastiera e un mouse separati.

È consigliata per gli utenti che amano guardare film, navigare in internet o giocare comodamente dal divano. La sua funzionalità plug-and-play e la batteria di lunga durata, che promette fino a 18 mesi di utilizzo senza la necessità di una ricarica, la rendono una soluzione pratica e affidabile per ogni tipo di utente.

Inoltre, ora che si trova a un prezzo stracciato, risulta essere un affare per chi cerca una soluzione tutto-in-uno per controllare l'intrattenimento domestico. Come detto, questo modello è dotato di un ampio touchpad per una facile navigazione, tasti silenziosi per non disturbare e una robustezza garantita grazie al design resistente agli schizzi. Grazie poi alla sua ampia compatibilità, che include Windows, Android e Chrome OS, è il modello perfetto per controllare diversi dispositivi.

