Su questa tastiera c'è un display LCD e un coupon per risparmiare

Se state cercando una tastiera meccanica che non solo garantisca una digitazione precisa, ma che si distingua anche per caratteristiche innovative, spesso inaspettate in periferiche di questo tipo, il modello che stiamo per segnalarvi catturerà senza dubbio il vostro interesse. Questa tastiera si eleva rispetto alle altre grazie all'integrazione di un display LCD intelligente, un dettaglio che la rende unica nel suo genere. Inoltre, grazie a un coupon applicabile direttamente sulla pagina del prodotto, oggi potete approfittarne per acquistarla a soli 129,99€.

N.B: selezionare il coupon sulla pagina del prodotto per ottenere lo sconto al carrello.

EPOMAKER RT100, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello è su misura per gli utenti che cercano non solo performance da una tastiera meccanica ma anche elementi di personalizzazione ed estetica. Il suo design retrò, abbinato a funzionalità innovative come lo schermo LCD personalizzabile e la manopola, lo rende un pezzo da collezionista oltre che una periferica funzionale. Grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali, tale tastiera si adatta a un uso prolungato, diminuendo la fatica durante lunghe sessioni di digitazione o di gioco.

Il layout da 97 tasti, più stretto rispetto a tastiere full size, offre una mobilità migliorata e più spazio sul desktop, fattori che saranno apprezzati dai giocatori che desiderano ottimizzare il loro setup di gioco. Con una batteria da 5000 mAh e la possibilità di connessione tramite cavo, Bluetooth 5.0 o wireless, questo modello assicura versatilità d'uso e affidabilità sia che siate a casa, sia che siate in viaggio.

Il prezzo riflette la sua qualità premium e le caratteristiche avanzate offerte. Come accennato, uno dei suoi punti di forza è l'esclusivo display LCD staccabile, che consente una personalizzazione elevata, offrendo la possibilità di visualizzare informazioni utili come data e ora, previsioni del tempo e livello della batteria. I tasti sono poi realizzati in PBT con profilo MDA per ridurre la stanchezza durante lunghe sessioni di digitazione.

