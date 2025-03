MacBook Air M4: nuovo colore, nuovo processore, stesso Air

Apple segna un nuovo capitolo nell'evoluzione dei suoi portatili ultraleggeri con l'introduzione dei MacBook Air dotati di processore M4, portando l'intelligenza artificiale al centro dell'esperienza utente. La nuova generazione di notebook mantiene l'apprezzato design sottile ed elegante introdotto con i modelli M2, ma introduce significativi miglioramenti nelle prestazioni, nella connettività e nelle funzionalità multimediali. L'equilibrio tra potenza e autonomia rimane il punto di forza di questi dispositivi, che ora si arricchiscono di capacità IA avanzate grazie al nuovo silicio Apple, senza rinunciare alle 18 ore di utilizzo che hanno reso celebre questa linea di prodotti.

Un cuore intelligente in un corpo familiare

La vera rivoluzione dei nuovi MacBook Air si nasconde sotto la scocca in alluminio, disponibile nelle tradizionali colorazioni argento e galassia, nell'intenso mezzanotte e nella nuova variante celeste. Il processore M4 rappresenta un salto generazionale significativo, con una CPU a 10 core affiancata da una GPU fino a 10 core capace di supportare tecnologie avanzate come il ray tracing hardware e il mesh shading, aprendo nuovi orizzonti anche nel gaming.

Il Neural Engine a 16 core è il vero protagonista di questa evoluzione, progettato specificamente per accelerare le operazioni di machine learning direttamente sul dispositivo. Questo componente, ottimizzato rispetto alle generazioni precedenti, permette ai nuovi MacBook Air di gestire con fluidità le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, posizionando questi ultraleggeri come strumenti ideali per l'era dell'IA.

Display e multimedia ripensati per l'esperienza moderna

Entrambi i modelli, da 13,6 e 15,3 pollici, mantengono gli apprezzati display Liquid Retina con una luminosità di picco di 500 nit e supporto per un miliardo di colori. La variante da 13 pollici continua a rappresentare il riferimento della gamma per portabilità, mentre il modello da 15 pollici si rivolge a chi necessita di maggiore spazio visivo per multitasking e applicazioni creative.

L'intelligenza artificiale diventa finalmente accessibile anche in mobilità.