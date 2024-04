MacBook Pro con chip M3, il MIGLIOR notebook per studio e lavoro al -15%!

Il nuovo MacBook Pro con chip M3 è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori computer portatili sul mercato: dotato del potente chip M3 Pro, CPU 11 core e GPU 14 core. Con il suo display Liquid Retina XDR da 14,2", 18GB di memoria unificata e 512GB di SSD, rappresenta una scelta privilegiata per gli utenti più esigenti, offrendo prestazioni eccezionali, fino a 18 ore di batteria e compatibilità con iPhone. La bella notizia? Ora è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 2.199,00€, per un risparmio del 15% rispetto al suo prezzo originale di 2.599,00€!

MacBook Pro con chip M3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Pro con chip M3 Pro è la soluzione ottimale per coloro che richiedono prestazioni elevate nel loro quotidiano lavorativo. Grazie alla sua CPU fino a 11-core e GPU fino a 14-core, è in grado di soddisfare le esigenze di professionisti che si occupano di immagini ad alta risoluzione, editing video complesso o sviluppo software con elevati requisiti di calcolo. Il display Liquid Retina XDR da 14,2" offre un'eccezionale qualità dell'immagine, ideale per designer e videomaker che necessitano di precisione e fedeltà cromatica. Inoltre, la compatibilità con software professionali come Adobe Creative Cloud e Apple Xcode lo rende versatile per diverse tipologie di lavoro creativo.

Con un'autonomia fino a 18 ore, il MacBook Pro 2023 consente di lavorare per intere giornate senza necessità di ricarica, rendendolo perfetto anche per chi si sposta frequentemente. Gli aggiornamenti di sicurezza gratuiti e l'integrazione con altri dispositivi Apple aggiungono ulteriore valore per gli utenti immersi nell'ecosistema della mela. Infine, la videocamera FaceTime HD e il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale assicurano prestazioni audiovisive di alta qualità per videochiamate e presentazioni.

In sintesi, il MacBook Pro 2023 offre prestazioni di alto livello, lunga durata della batteria e versatilità, rappresentando un investimento ideale per chi cerca un laptop affidabile e performante nel tempo. Se state cercando un equilibrio tra potenza, portabilità e design, questo MacBook Pro è la scelta da non perdere, soprattutto finché è in sconto!

Vedi offerta su Amazon