Philips Serie 7000, chi dovrebbe acquistarlo?

La Philips Serie 7000 è la soluzione ideale per chi desidera gustare pasta fresca fatta in casa senza dedicare ore alla preparazione tradizionale. Questo elettrodomestico si rivolge a famiglie numerose e appassionati di cucina che vogliono portare in tavola piatti genuini in meno di 10 minuti, senza rinunciare alla qualità artigianale. Grazie alla tecnologia di pesatura automatica, la macchina elimina ogni incertezza dosando perfettamente liquidi e farine, risultando perfetta anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo della pasta fresca. Con una capacità fino a 8 porzioni, soddisfa le esigenze di chi ama organizzare cene con amici o preparare pasti per tutta la settimana.

Questa macchina per la pasta risponde brillantemente alle necessità di chi cerca versatilità alimentare e praticità quotidiana. L'app HomeID con ricette vegane e senza glutine la rende indispensabile per chi segue regimi alimentari specifici o vuole sperimentare nuove preparazioni. Il design antiaderente e le parti lavabili in lavastoviglie conquistano chi detesta la pulizia laboriosa degli strumenti da cucina tradizionali. Con 8 trafile incluse, vi permette di variare continuamente i formati, dalle tagliatelle ai fusilli, trasformando ogni pasto in un'esperienza culinaria personalizzata. Lo sconto del 32% rende questo investimento particolarmente vantaggioso per chi vuole qualità professionale a un prezzo accessibile.

La Philips Serie 7000 HR2665/93 è una macchina per la pasta che vi permetterà di preparare fino a 8 porzioni di pasta fresca in meno di 10 minuti. Grazie alla tecnologia di pesatura automatica, la bilancia integrata calcola la quantità esatta di liquidi necessari in base alla farina scelta, garantendovi risultati perfetti ogni volta. Include 8 trafile intercambiabili e la tecnologia ProExtrude per un impasto ideale, mentre le parti antiaderenti lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia rapida e semplice.

