La notizia in un minuto

L'Operation Secure ha rappresentato uno dei colpi più devastanti mai inferti al cybercrime mondiale, coinvolgendo 26 Paesi dell'area Asia-Pacifico in un'azione coordinata senza precedenti contro i malware specializzati nel furto di dati personali. L'operazione, condotta da Interpol tra gennaio e aprile 2025, ha portato alla neutralizzazione di oltre 20.000 indirizzi IP e domini malevoli, al sequestro di 41 server criminali e all'arresto di 32 sospetti, permettendo di notificare a 216.000 vittime identificate il compromesso dei loro dati. Gli infostealer, categoria particolarmente insidiosa di malware progettata per estrarre credenziali bancarie e informazioni sensibili, alimentano un'economia sotterranea basata su furto d'identità e frodi finanziarie che ha iniziato a colpire anche ecosistemi tradizionalmente più sicuri come i dispositivi Mac, un tempo considerati relativamente al riparo. L'esempio di Hong Kong illustra l'efficacia dell'approccio coordinato: analizzando oltre 1.700 elementi di intelligence forniti da Interpol, le autorità locali sono riuscite a identificare 117 server di comando e controllo presso 89 fornitori di servizi internet. Il successo dell'operazione dimostra come la cooperazione internazionale possa efficacemente contrastare minacce che non conoscono confini geografici, rappresentando un modello replicabile per future iniziative contro il cybercrime organizzato.