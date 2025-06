AYANEO, azienda specializzata in PC handheld Windows, nonché una delle prime a entrare in questo settore in costante crescita, ha deciso di ridefinire completamente l'esperienza di gioco mobile attraverso l'integrazione di tecnologie all'avanguardia. Con il lancio del nuovo FLIP 1S DS, l'azienda non si limita a proporre un aggiornamento tecnico, ma presenta una visione completamente nuova di come dovrebbe essere concepito un dispositivo da gioco portatile moderno.

Il cuore pulsante di questa rivoluzione tecnologica risiede nel processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, un chip di nuova generazione che rappresenta il futuro dell'elaborazione mobile. Questa unità di calcolo non si distingue solo per le prestazioni multicore eccezionali, capaci di gestire senza sforzo i titoli AAA più esigenti e operazioni multitasking intensive, ma integra anche un motore di intelligenza artificiale dedicato. La presenza di capacità di calcolo AI trasforma il FLIP 1S DS in un vero e proprio "AI PC", garantendo un'esperienza di gioco più fluida e una gestione energetica ottimizzata che ridefinisce gli standard di efficienza per i dispositivi portatili.

La sfida termica rappresenta da sempre il tallone d'Achille dei dispositivi ad alte prestazioni in formato compatto. AYANEO ha affrontato questa problematica sviluppando un'architettura di raffreddamento dual-layer che combina una camera di vapore VC di grande superficie con un sistema di raffreddamento attivo ad aria. Questa soluzione a "doppia assicurazione" permette di condurre rapidamente ed efficacemente il calore generato dalle componenti critiche, prevenendo il surriscaldamento localizzato e garantendo prestazioni stabili anche durante sessioni di gioco prolungate o operazioni multitasking intensive.

L'elemento più distintivo del FLIP 1S DS risiede nella sua configurazione dual-screen completamente riprogettata. Lo schermo principale da 7 pollici OLED 1080p supporta una frequenza di aggiornamento elevata di 144 Hz, con una luminosità globale massima di 800 nits che garantisce contrasto e velocità di risposta notevolmente migliorati.

Il display secondario rappresenta un upgrade sostanziale rispetto alla generazione precedente. Il nuovo schermo IPS HD da 4,5 pollici offre una risoluzione di 1620 x 1080 con luminosità di 550 nits, un'area di visualizzazione più ampia e un rapporto 3:2 particolarmente adatto ai giochi retro. Durante le sessioni di gioco, gli utenti possono consultare guide, monitorare lo stato del sistema in tempo reale, regolare parametri audio o persino eseguire strumenti AI sul display secondario, realizzando un parallelismo efficiente di informazioni e operazioni.

Come estensione nativa di Windows, il display secondario del FLIP 1S DS offre possibilità illimitate per il multitasking e l'utilizzo personalizzato. Dall'espansione del campo visivo al controllo ausiliario, dalla visualizzazione split-screen alla gestione di applicazioni multiple, ogni funzione viene gestita senza interruzioni. Il supporto del software di gestione proprietario AYASpace espande ulteriormente le capacità del display secondario, trasformandolo da semplice accessorio a componente essenziale dell'esperienza utente.

L'eccellenza nell'esperienza di gioco portatile dipende inevitabilmente dalla precisione del sistema di controllo. AYANEO, pioniere nell'introduzione dei joystick Hall nei dispositivi Windows portatili, ha implementato nel FLIP 1S il primo joystick centrale elettromagnetico TMR per piattaforme Windows. Questa tecnologia offre una frequenza di risposta fino a 1000Hz, precisione e risoluzione ultra-elevate, consumo energetico ridotto e risposta a livello micron, eliminando completamente zone morte e deriva. I giocatori possono così ottenere operazioni più sottili, particolarmente vantaggiose in scenari di gioco ad alta precisione, beneficiando al contempo di maggiore durata e minor consumo energetico.

Il layout standard del gamepad è stato mantenuto ma ottimizzato attraverso un'esperienza dei pulsanti completamente rinnovata. La corsa dei pulsanti è stata allungata e la forza di rimbalzo calibrata per offrire un feedback tattile più chiaro e un senso del ritmo più marcato. Dall'azione continua al controllo preciso, ogni interazione garantisce un'esperienza operativa più immersiva e controllata. Anche il layout dei tasti funzione è stato ottimizzato iterativamente, con dimensioni aumentate per rendere le operazioni più naturali e fluide.

Dal punto di vista estetico, il FLIP 1S DS mantiene lo stile minimalista caratteristico di AYANEO, con linee semplici e fluide che riflettono la tensione creativa del brand. L'introduzione di una superficie superiore completamente metallica lavorata CNC non solo garantisce robustezza strutturale ma conferisce una texture metallica di alta qualità. La parte pieghevole è stata aggiornata con una struttura di regolazione continua che supporta il posizionamento multi-angolo, adattandosi perfettamente a ogni scenario d'uso.

L'upgrade a porte USB4 dual supporta trasferimento dati ad alta velocità e ricarica rapida, facilitando la connessione con monitor, docking station e altre periferiche. Questa versatilità di connettività sblocca scenari d'uso più ampi, dal gaming multi-schermo al lavoro produttivo. Il nuovo AYASpace 3.0 Smart Control introduce un'esperienza di gestione più intelligente e conveniente, con design UI moderno che combina estetica minimalista e interazione intuitiva. La funzione "Smart Control" integra le impostazioni più utilizzate per una configurazione più efficiente, mentre la modalità "Snowfield" offre un'esperienza di stand-bye simile a quella delle console tradizionali.