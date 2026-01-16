MediaTek rilancia nel segmento dei processori mobile con due nuovi chip che potrebbero ridefinire le strategie di posizionamento nel mercato degli smartphone di fascia alta e medio-alta. L'azienda taiwanese ha appena svelato il Dimensity 9500s e il Dimensity 8500, due SoC che puntano a colmare il divario tra prestazioni flagship e accessibilità economica. La mossa arriva in un momento cruciale per l'industria dei semiconduttori mobile, dove la competizione con Qualcomm si fa sempre più serrata e i produttori di smartphone cercano soluzioni per contenere i costi senza sacrificare troppo le performance.

Il Dimensity 9500s rappresenta una strategia interessante: pur mantenendo il processo produttivo TSMC N3E a 3nm del fratello maggiore Dimensity 9500, MediaTek ha optato per una configurazione di core CPU decisamente conservativa. Il chip monta infatti un core principale Cortex-X925 a 3,73GHz, affiancato da tre core Arm Cortex-X4 e quattro core Arm Cortex-A720, una scelta che ricalca esattamente l'architettura dei precedenti Dimensity 9400 e 9400 Plus. Si tratta quindi di un downgrade rispetto ai nuovissimi core C1 utilizzati nel Dimensity 9500, una decisione che tradisce l'intento di creare una variante più economica senza stravolgere l'identità flagship.

Sul fronte grafico, il Dimensity 9500s integra la GPU Immortalis-G925, soluzione già vista nel chip ammiraglia della generazione precedente. La configurazione dell'unità neurale si affida probabilmente all'NPU 890 di ottava generazione, pensata per gestire applicazioni di intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo. L'ISP Imagiq integrato supporta registrazione video 8K con Dolby Vision e tracking del focus fino a 30fps, con la possibilità di spingersi fino a 8K 60fps nei formati standard.

Il Dimensity 9500s monta core Cortex-X925 a 3,73GHz con architettura identica ai precedenti 9400 e 9400 Plus

La strategia di MediaTek sembra prendere ispirazione diretta dall'approccio recentemente adottato da Qualcomm con lo Snapdragon 8 Gen 5 non-Elite, un chip che mantiene l'etichetta flagship pur offrendo specifiche leggermente ridimensionate. Questa tattica consente ai produttori di smartphone di proporre dispositivi dal posizionamento premium contenendo i costi dei componenti, una necessità sempre più pressante considerando l'aumento costante dei prezzi di memorie e storage.

Il Dimensity 8500 segue una filosofia simile nel segmento medio-alto. Il SoC replica CPU e GPU dei modelli Dimensity 8400 e 8450, ma con frequenze operative superiori: il processore integra otto core Arm Cortex-A725 con frequenza di picco di 3,4GHz, un incremento rispetto ai 3,25GHz dei predecessori. Anche la GPU Mali-720G viene riproposta con clock più elevati, il tutto mantenendo il processo produttivo TSMC a 4nm.

MediaTek rivendica per il Dimensity 8500 un miglioramento delle prestazioni del 25% e un'efficienza energetica superiore del 20% rispetto alla generazione precedente, risultati ottenuti principalmente attraverso l'ottimizzazione delle frequenze operative. Il chip introduce inoltre funzionalità avanzate per la fotografia con teleobiettivo potenziata dall'intelligenza artificiale e caratteristiche gaming migliorate, come la stabilizzazione dei frame in un numero maggiore di titoli.