ma infatti chi li compra sti cloni quando tanto sappiamo tutti che alla fine prendono l'iPhone
Veramente Apple non sta tirando fuori una novità sensata da anni. Ormai vive di fanboy, che si elettrizzano per un nuovo colore o per una fotocamera spostata di 2 mm. E' anche vero che, ormai, il mercato degli smartphone ha raggiunto la piena maturità ed è impensabile una ulteriore evoluzione "critica" come vista con il primo iPhone
Sarò vecchio io ma quando c'erano i Nokia colorati almeno capivi subito quale avevi in mano
è una vita che lo dico! Perchè questa convinzione che tutto quello che fa Apple sia buono? Perchè dobbiamo scopiazzare per partito preso qualsiasi cosa da un ecosistema orribile?
Ho odiato terribilmente la scomparsa del jack audio, la scomparsa del caricabatterie, la scomparsa della batteria estraibile, la comparsa del notch e tutte le altre "feature" adottate alla raglio d'asino.
Pure Windows 11 ha copiato, in brutto, il già di per sè orribile start di MacOS.
Perché c'è gente che nn ha cervello, e tanti lavorano in questi pseudo blog elogiando sempre Apple per un niente.
per la verità sono anni che apple arriva con "innovazioni" accolte con fervore ma che altri telefoni non apple avevano da anni e anni... un tempo si copiava apple, ormai mi sembra che le cose arrivino su apple ma sono state avvistate su altri telefono da diverso tempo
Pensa un po... stesso sentimento condiviso, ma ormai sorpassato, mi sono stancato di leggere sti titoli di m...... siete tutti passati alla vendita di fumo, affamati di click, con mezzi titoli pensati solo per far entrare le persone, ma a sto punto fare un bel redirect su un nuovo dominio, tipo notizieinutilicliccatecisopraaltrimentimuoriamodifame.it
Veramente a me sembra che sia Apple a rincorrere gli altri.
Tralasciando scemenze come colori e l'air, dove sono i foldable Apple? Dov'è la AI Apple?
Parliamo di originalità poi? Quando da 4 generazione di Iphone cambia solo la posizione e il numero di telecamere con tanto di perculamenti sul web?
E' ovvio che sia così, perchè la stragrande maggioranza dei consumatori compra Apple a priori per il marchio e non per quello che propone. La concorrenza di conseguenza aspetta di vedere cosa propone per dare una alternativa più competitiva in termini di prezzo a quella.
Quando avevo il Nokia con le cover intercambiabili ho pensato "Wow, ognuno può avere il telefono come vuole, per esprimere se stessi. E' il futuro."

Ho sottovalutato MOLTO le persone.
