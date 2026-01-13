Avatar di magicreflex 49
0
Un vero peccato perché il quest 3 è veramente un bel oggettino e la VR è molto fruibile e ha tante applicazioni.
Il metaverso però si riduce a tanti giochini stile Roblox in VR e a molte app che di base sono utili ma sembrano sempre delle demo incomplete.
Cose ben fatte e complete sono rare e sono quasi sempre giochi.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite USB Guard #585 0
0
70 miliardi bruciati e solo adesso si accorgono che nessuno vuole stare tutto il giorno con un coso in faccia?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.