Micron “ripensa” l’offerta di memorie RAM con Crucial Ballistix e Ballistix MAX

Al CES di Las Vegas Micron ha presentato la nuova gamma di memorie RAM Crucial Ballistix, marchio dedicato ai videogiocatori ed appassionati di overclocking. Per la nuova generazione, la società ha deciso di ridimensionare completamente l’offerta, creando un portafoglio tutto nuovo e meno dispersivo dividendo le memorie in due famiglie: Ballistix e Ballistix MAX.

Nel caso della serie Ballistix, si tratta di memorie RAM DDR4 disponibili nei formati DIMM (per PC desktop) e SODIMM (per laptop). Sono moduli con una capacità che varia dai 4 ai 32 GB di memoria sui quali troviamo un nuovo heatsink in alluminio che favorisce una maggiore dissipazione del calore disponibile nei colori nero, rosso e bianco.

Le frequenze variano dai 2400 ai 3600 MHz. Sono disponibili anche varianti con illuminazione RGB ad 8 aree e 16 LED controllabili via software per modificare colori ed effetti. Come da tradizione, le nuove memorie Crucial Ballistix saranno fornite con una garanzia a vita.

Le Ballistix MAX, invece, rappresentano la vera novità per il marchio Crucial: parliamo delle nuove top di gamma del brand con una velocità di clock che va dai 4000 ai 4400 MHz ed una capacità per modulo di 8 o 16 GB di memoria. In questo caso il dissipatore – prodotto in estruso di alluminio di colore nero e dotato di un sensore dedicato per il rilevamento della temperatura in tempo reale – è stato ulteriormente migliorato per offrire le migliori prestazioni in overclock.

Anche le Ballistix MAX hanno la variante con illuminazione RGB, e come per le Ballistix, Crucial mantiene una barra luminosa ad 8 aree e 16 LED. In questo caso però la barra potrà essere rimossa e sostituita con una stampata in 3D, il che aggiunge un’ulteriore possibilità di personalizzazione.

L’illuminazione è gestibile tramite software dall’applicazione di Crucial o direttamente dai programmi dei maggiori produttori di schede madre quali Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion e MSI Mystic Light. Le Ballistix MAX vengono anch’esse accompagnate da una garanzia a vita e saranno disponibili esclusivamente nei formati DIMM per PC desktop.