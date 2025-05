Microsoft abbraccia l'open-source con Edit e WSL

Microsoft si muove verso un futuro più trasparente e collaborativo, ampliando significativamente il proprio impegno nel mondo open-source. Durante la conferenza Build 2025, il colosso di Redmond ha sorpreso la comunità di sviluppatori con una serie di annunci che segnalano un cambio di rotta nella strategia aziendale, abbracciando sempre più la filosofia del codice aperto. Questa evoluzione strategica si manifesta attraverso la liberazione di strumenti fondamentali che fino ad oggi erano rimasti sotto controllo proprietario, permettendo così agli sviluppatori di tutto il mondo di contribuire attivamente al loro miglioramento.

Tra le novità più interessanti svelate durante l'evento spicca "Edit", un editor di testo da riga di comando per Windows ora completamente open-source. Scritto in Rust e rilasciato sotto licenza MIT, questo nuovo strumento è progettato specificamente per integrarsi con Windows Terminal, offrendo un'alternativa leggera e intuitiva per gli utenti del sistema operativo Microsoft.

Sebbene Edit si trovi ancora nelle prime fasi di sviluppo, Microsoft ha già confermato l'intenzione di includerlo nelle future versioni di Windows. La filosofia alla base di questo editor privilegia la semplicità d'uso senza rinunciare a funzionalità essenziali come il supporto per la navigazione tramite mouse, posizionandosi come alternativa accessibile rispetto a editor più complessi come Vim o più basilari come Nano.

Gli sviluppatori interessati possono già accedere al codice sorgente di Edit attraverso GitHub, dove potranno esaminarne l'implementazione e potenzialmente contribuire al suo sviluppo. Maggiori dettagli tecnici sono stati condivisi sul blog ufficiale Microsoft Command Line.

L'iniziativa di Microsoft non si ferma a Edit. L'azienda ha colto l'occasione della Build 2025 per annunciare anche l'open-sourcing di GitHub Copilot in VS Code, portando trasparenza a uno degli strumenti di intelligenza artificiale più utilizzati nel mondo della programmazione. Questo passo permette agli sviluppatori di comprendere meglio i meccanismi interni dell'assistente AI e potenzialmente personalizzarlo per esigenze specifiche.

Ma la mossa più audace è probabilmente la decisione di rendere open-source Windows Subsystem for Linux (WSL), la tecnologia che consente l'esecuzione di binari Linux direttamente su Windows. Il codice sorgente è già disponibile su GitHub, accompagnato da un post sul blog che illustra i dettagli di questa importante transizione. Gli effetti di questa apertura potrebbero essere profondamente trasformativi per l'ecosistema Windows, influenzando significativamente l'evoluzione futura di questa tecnologia di interoperabilità.