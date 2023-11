Microsoft, Meta e altri colossi stanno riempiendo le tasche di Nvidia

NVIDIA ha riportato dei risultati finanziari eccezionali nel terzo trimestre, con un aumento sostanziale del fatturato derivante principalmente dal segmento delle GPU per l'Intelligenza Artificiale (AI) nei data center.

I dati di vendita rivolti al volume di prodotti venduti nel periodo sono finalmente emersi, mostrando un sorprendente successo per l'azienda.

Le vendite esplosive di GPU per l'AI sono state trainate da un'immensa richiesta da parte di colossi quali Microsoft e Meta, proiettando NVIDIA a dominare i trimestri del 2023.

La società di ricerca Omdia ha esaminato il rendimento dell'azienda nel Q3 2023, rivelando la vendita di quasi mezzo milione di GPU per l'AI, tra cui i modelli Hopper H100 e Ampere A100.

Questi risultati, fenomenali per il settore, hanno rafforzato la posizione di NVIDIA, che ora domina il mercato grazie a delle performance trimestrali che testimoniano una forte dedizione da parte dell'azienda.

Omdia ha analizzato gli acquirenti delle GPU per l'AI di NVIDIA durante il periodo, identificando Meta e Microsoft come i principali acquirenti con 150.000 unità. Entrambe le aziende si concentrano sull'IA generativa, integrando funzionalità di IA nelle applicazioni mainstream, generando una crescente richiesta di "potenza di calcolo", soddisfatta efficacemente da NVIDIA. Altri grandi acquirenti includono Google, Oracle e Tencent, utilizzatori delle GPU per le rispettive divisioni CSP.

Anche se NVIDIA ha ricevuto un sostanziale 30% degli ordini da parte del mercato cinese nel Q3 2023, l'azienda ha affrontato parecchie problematiche per via degli ostacoli derivanti dalle nuove politiche statunitensi.

Le restrizioni sull'esportazione potrebbero causare un'ulteriore riduzione dei ricavi in Cina, aprendo spazi a concorrenti come Huawei.

Tuttavia, le previsioni di Omdia indicano una NVIDIA forte per il 2024, con un'incremento delle vendite trimestrali a causa della crescente richiesta di H100/A100. Secondo TSMC, NVIDIA si candida a diventare l'azienda più importante del prossimo 2024.

Con i ricavi dall'industria dei server, che si prevede raggiungeranno i 200 miliardi di dollari nel 2027, NVIDIA ha annunciato i suoi piani per rendere le sue offerte di AI più competitive, adottando nuovi standard di semiconduttori e dei significativi miglioramenti lato software.