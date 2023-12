Microsoft punta su ARM, i nuovi Surface pronti a dare battaglia ai Macbook?

Microsoft ha in serbo importanti novità, nel 2024, per quanto riguarda la linea Surface, con la presentazione del Surface Pro 10 e del Surface Laptop 6, due dispositivi focalizzati sull'IA, e dotati di chip Arm, che promettono di portare significativi aggiornamenti per quanto riguarda il design e la funzionalità.

Dopo l'uscita di Panos Panay (colui che guidò il team di creazione della linea Surface), ci sono state parecchie incertezze sul futuro della linea Surface, ma Microsoft ha assicurato il suo impegno nel proseguire l'iconica gamma di prodotti, riducendo tuttavia il focus nei confronti dei principali prodotti di punta della linea.

Nel 2023, infatti, gli aggiornamenti dei vari modelli Surface sono stati limitati, e l'assenza di nuovi Surface Pro o Surface Laptop ha alimentato la curiosità su cosa aspettarsi nel prossimo futuro.

Secondo fonti interne, sia Surface Pro 10 che Surface Laptop 6 avranno varianti sia Intel che Arm, con una nuova unità di elaborazione neurale (NPU) di prossima generazione.

Le versioni Arm, alimentate dai nuovi chip Snapdragon X Series di Qualcomm e denominate internamente come "PC CADMUS" da Microsoft, sono progettate per il prossimo Windows, chiamato Hudson Valley, integrando le nuove funzioni dedicate all'AI.

Il Surface Laptop 6 si distinguerà per un rinnovato design, con cornici più sottili, angoli arrotondati sul display e un assortimento più ampio di porte, inclusi due USB-C, una USB-A e il connettore di ricarica Surface Connect. Sarà disponibile in due dimensioni, con il modello più piccolo che avrà un display da 13,8 pollici.

Per quanto riguarda il Surface Pro 10, le modifiche più significative coinvolgono il display più luminoso, il supporto HDR, nuovi rivestimenti antiriflesso e angoli arrotondati sul display. Sarà disponibile anche con una risoluzione inferiore, ma solo per i modelli di fascia bassa.

Entrambi i dispositivi offriranno un miglioramento significativo delle prestazioni grazie al chip Arm, avvicinandosi alle performance di MacBook Air e iPad Pro.

Microsoft potrebbe anche lanciare un nuovo Surface Laptop Go l'anno prossimo e sta valutando la realizzazione di versioni esclusive per uso commerciale, dei Surface Pro e Laptop attuali con chip Intel aggiornati alla quattordicesima generazione.

Andando oltre il 2024, sempre tramite fonti interne all'azienda, Microsoft starebbe progettando un rinnovo ancora più significativo per la linea Surface Pro, incluso un possibile modello da 11 pollici, oltre ad essere al lavoro sul prossimo Surface Laptop Studio, previsto per la fine del 2025. Questo nuovo modello sarà disponibile sia in versione Intel che Arm.