Questa nuova tastiera Microsoft costa 530€, e non ha alcun senso

Nella giornata di ieri Microsoft ha svelato anche i nuovi Surface, equipaggiati con chip Qualcomm Snapdragon X e portabandiera dei nuovi PC Copilot+, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo PC Copilot+: caratteristiche, prezzi, uscita e tutto quello che dovete sapere.

I nuovi Microsoft Surface sono accompagnati da nuovi accessori, tra cui la tastiera Flex per Surface Pro. È compatibile con Surface Pro 8, 9, 10 e 11, integra un alloggiamento per Slim Pen di seconda generazione (si chiama "Tastiera Flex per Surface Pro con Slim Pen", ma la penna non è inclusa), misura 289x221x5,25 mm e pesa solo 340 grammi. Fin qui nulla di strano, finché non si arriva la prezzo: la tastiera costa 530 euro.

Solitamente è Apple a essere criticata per i suoi accessori dal prezzo fuori di testa (vi ricordate le ruote per Mac Pro a 849€?), ma qui siamo quasi allo stesso livello. Per darvi un'idea, la Magic Keyboard per il nuovo iPad Pro costa 349€, quasi 200€ in meno di questa tastiera.

Ma cosa offre la tastiera Flex per Surface Pro per giustificare il suo costo? A detta di Microsoft, promette fino a 41 ore di autonomia in digitazione continua quando staccata dal Surface Pro, un tasto dedicato a Copilot per accedere velocemente all'assistente IA, lo slot per ospitare e ricaricare la Surface Slim Pen 2 e un touchpad più ampio del 14% e con con feedback tattile, capace di rilevare livelli di pressione variabili.

Quest'ultima caratteristica è la più interessante, dato che permette alle app di integrare diverse funzionalità in base alla pressione effettuata, aggiungendo un livello di interattività e personalizzazione all'esperienza dell'utente. Questa tecnologia mira anche a offrire una sensazione di reattività maggiore, che dovrebbe migliorare l'esperienza utente.

Insomma, le novità ci sono, ma non sembrano tali da giustificare il prezzo di 530€. Sarebbe stato più semplice spiegarlo se insieme alla tastiera Microsoft avesse fornito anche la penna (che costa 135€), ma così non è, come specificato chiaramente nella descrizione del prodotto, all'interno delle note.