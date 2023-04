Microsoft ha deciso di entrare nell’arena dei produttori di CPU, e lo fa con Athena, un chip progettato per l’intelligenza artificiale. Dopo l’implementazione di ChatGPT nella ricerca Bing, il colosso è dunque pronto al prossimo passo.

Lo scopo del processore, la cui prima versione utilizzerà la tecnologia a 5nm di TSMC, è quello di fornire supporto ai modelli linguistici (LLM) e, stando a quanto riportato da The Information, i nuovi chip sono già in fase di test.

Il nuovo processore Athena potrebbe inserirsi nella competizione e sfidare Nvidia, i cui prodotti hanno ora un prezzo molto elevato. Tuttavia, non si può essere certi che l’intenzione di Microsoft sia esattamente questa, soprattutto se si considera la partnership tra le due realtà per il DGX Cloud e per il cloud Omniverse, ambedue di Nvidia.

La corsa ai sistemi di intelligenza artificiale coinvolge tutti, come ha ben dimostrato di recente Elon Musk fondando X.AI Corp, dunque non dovrebbe sorprendere che anche Microsoft voglia creare il suo prodotto.

Se sarà o meno competitivo nei confronti di Nvidia è ancora da vedere, ma come Dylan Patel della società di ricerca SemiAnalysis ha dichiarato a The Information: “Athena, se competitivo, potrebbe ridurre il costo per chip di un terzo rispetto alle offerte di Nvidia”.