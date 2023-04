NVIDIA amplia nuovamente la sua famiglia di schede video Ada Lovelace con la nuova GeForce RTX 4070, soluzione destinata alla fascia media che promette un enorme salto in avanti per i possessori di RTX 2070 o di una vecchia GTX 1080, GPU con ormai sette anni sulle spalle.

La scheda porta con sé tutte le novità legate alla nuova architettura che ormai abbiamo imparato a conoscere, dal supporto all’encoding AV1 a quello al DLSS 3, che permette di spingere al massimo il ray tracing mantenendo framerate elevati e latenze ridotte grazie alle tecnologie Frame Generation e Reflex. La nuova RTX 4070 debutta nel nostro mercato a un prezzo di 669€ e punta a farvi giocare in Quad HD sopra i 100 FPS con RT e DLSS attivi. Soddisferà le aspettative? Scopriamolo nella nostra recensione.

Caratteristiche tecniche

La RTX 4070 si basa sul chip AD104 e offre 5.888 CUDA Core, 46 RT Core di terza generazione e 184 Tensor Core di quarta generazione. I numeri sono gli stessi della “vecchia” RTX 3070, ma ovviamente la nuova architettura fa sì che le prestazioni siano superiori. La scheda raggiunge una frequenza massima di 2.475MHz e offre 12GB di memoria GDDR6X a 21Gbps su un bus 192-bit, per una larghezza di banda complessiva di 504GB/s.

L’interfaccia di memoria non è ampia come nella passata generazione e se da un lato il bandwidth è maggiore di quello della RTX 3070, grazie a memorie più veloci, rimane inferiore a quello della RTX 3070 Ti, che con un bus 256-bit e memorie GDDR6X da 21Gbps raggiunge i 608GB/s.

GPU RTX 4070 RTX 3070 Ti RTX 3070 Chip AD104 GA104 GA 104 CUDA Core 5888 6144 5888 RT Core 46 (3a generazione) 48 (2a generazione) 46 (2a generazione) Tensor Core 184 (4a generazione) 192 (3a generazione) 184 (3a generazione) Frequenza base 1920 MHz 1575 MHz 1500 MHz Frequenza boost 2475 MHz 1770 MHz 1725 MHz Memoria 12 GB 8 GB 8 GB Tipo memoria GDDR6X GDDR6X GDDR6 Velocità memoria 21 Gbps 19 Gbps 14 Gbps Interfaccia 192-bit 256-bit 256-bit Larghezza di banda 504 GB/s 608,3 GB/s 447 GB/s TGP 200 W 290 W 220 W Prezzo (listino al lancio) 669€ 669€ 519€

Guardando al resto delle caratteristiche troviamo un TGP di 200W, inferiore a quello della RTX 3070. La scheda può essere alimentata con un cavo PCIe Gen 5 da 300W o più o tramite l’ormai classico adattatore incluso in confezione, che permette di collegare due cavi PCIe 8-pin. NVIDIA consiglia poi di abbinare questa RTX 4070 a un alimentatore da almeno 650W.

Tra le novità abbiamo anche un importante aumento della cache L2, che passa dai soli 4MB della RTX 3070 Ti a 36MB. Aumentare la cache L2 migliora le prestazioni e l’efficienza e riduce la latenza, dal momento che ci sono più dati accessibili direttamente sul chip e non serve fare affidamento alla memoria. In buona sostanza, aumentare la cache L2 offre un’esperienza migliore nei giochi all’utente finale.

A livello di uscite video troviamo tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1, dotazione abbastanza classica per quanto concerne le GPU del Team Green. La scheda è molto compatta, specialmente rispetto alla RTX 4080 e alla RTX 4090: misura solamente 243 x 100 mm e occupa due slot (è larga 40mm), quindi potrete inserirla in praticamente qualsiasi case, compresi i mini-ITX più compatti.

Prestazioni

Abbiamo colto l’occasione di questa recensione per dare una rinfrescata sia alla suite di videogiochi che alla piattaforma di prova, ora aggiornata alla tredicesima generazione Intel. Abbiamo effettuato i test sia in Quad HD che in Full HD, anche con ray tracing attivo, usando DLSS o FSR (a seconda della GPU) per l’uspcaling. Sulla nuova bench test troviamo un processore Intel Core i9-13900K, un dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD XT da 360mm e 32GB di RAM DDR5-6000 CL30. Windows 11 è aggiornato alla versione 22H2 con tutti gli update di marzo installati.

Prestazioni in QHD e FHD

La risoluzione Quad HD (1440p) è il target della nuova RTX 4070, motivo per cui è anche la più interessante. Le prestazioni in rasterizzazione classica sono buone, sempre ampiamente sopra i 90 FPS in tutti i giochi provati. Se volete godervi gli ultimi tripla A in Quad HD a 60 FPS con dettagli grafici al massimo, con questa scheda potrete farlo.

Rispetto alle altre GPU provate, la RTX 4070 risulta leggermente più lenta della RTX 3080 (-2% circa), mentre è il 16% più veloce della RTX 3070 Ti e il 24% più veloce della RTX 3070. Rispetto alla RTX 4070 Ti invece la nuova proposta NVIDIA risulta più lenta del 19%.

Purtroppo non possiamo fare un vero confronto con le nuove Radeon RX 7000: AMD non ha ancora presentato una GPU per la fascia media e la Radeon RX 7900 XT è di fascia più alta, quindi molto più veloce di questa RTX 4070 (almeno finché non entra in gioco il ray tracing).

In Full HD la situazione è leggermente diversa da quella appena descritta: a questa risoluzione la RTX 4070 è il 6% più veloce della RTX 3080, il 22,5% della RTX 3070 Ti e il 28% della RTX 3070. Rispetto alla RTX 4070 Ti la differenza rimane marcata e si attesta mediamente sul 15%. I framerate sono ovviamente più alti di quelli registrati in Quad HD e a risoluzione 1080p potrete giocare praticamente qualsiasi titolo sfruttando al meglio un monitor con elevato refresh rate.

Prestazioni in QHD e FHD con ray tracing e DLSS / FSR

Per questi benchmark abilitiamo, oltre al ray tracing, anche le tecnologie di upscaling DLSS e FSR, rispettivamente sulle schede NVIDIA e AMD, indicando direttamente nel grafico la versione implementata in ogni titolo. In alcuni giochi FidelityFX Super Resolution non è presente, quindi abbiamo testato unicamente le GPU NVIDIA.

A risoluzione Quad HD la RTX 4070 offre buone performance anche con ray tracing attivo, merito soprattutto del DLSS. Come vi avevamo anticipato, in questi benchmark la Radeon RX 7900 XT non è poi così tanto più veloce della nuova fascia media di NVIDIA, ma sappiamo che le GPU del Team Red hanno ancora molta strada da fare in questo ambito.

Rispetto alle altre proposte NVIDIA, la RTX 4070 in 1440p è il 3% più veloce della RTX 3080, il 30% più veloce della RTX 3070 e il 22% della RTX 3070 Ti. Rispetto alla RTX 4070 Ti la scheda è invece più lenta del 17%.

Un po’ come in rasterizzazione classica, la situazione in Full HD vede incrementare le percentuali a favore della RTX 4070, che qui è più rapida del 5% della RTX 3080, del 28% della RTX 3070 e del 21% della RTX 3070 Ti, mentre è più lenta della RTX 4070 Ti del 12%.

Prestazioni con DLSS 3

La RTX 4070 supporta il nuovo DLSS 3 con Frame Generation grazie alla presenza dell’Optical Flow Accelerator, hardware dedicato e chiave per la generazione dei fotogrammi. Abbiamo eseguito alcuni benchmark sia in Quad HD che in Full HD con ray tracing attivo e DLSS 3, ottenendo ottimi risultati: la tecnologia permette di giocare in 1440p con ray tracing attivo a oltre 100 FPS, mentre in 1080p su alcuni titoli come Forza Horizon 5 e F1 22 si superano abbondantemente anche i 200 FPS.

DLSS 3 vs DLSS 2

Ovviamente non potevano non confrontare le performance in DLSS 3 con quelle in DLSS 2, quantomeno in alcuni giochi della nostra suite che integrano entrambe le tecnologie. Come potete vedere dai grafici, la differenza è contenuta in Dying Light 2, mentre è decisamente più marcata in Cyberpunk 2077 e in F1 22, dove il DLSS 3 aumenta il framerate rispettivamente del 34% e del 46% in Quad HD.

Creazione contenuti

Oltre ai benchmark con i giochi abbiamo svolto anche dei test di creazione contenuti sfruttando Blender, DaVinci Resolve e ON1 Resize AI. Più nel dettaglio, usiamo Blender Benchmark (in versione 3.5.0) per eseguire il rendering di tre diverse scene, DaVinci Resolve per la funziona Magic Mask basata su IA e per misurare la velocità del doppio encoder NVEnc (sia con H.265 che con AV1 sulle RTX 4000) e ON1 Resize AI per valutare le prestazioni nell’upscale delle immagini con IA. I test di encoding AV1 sono stati eseguiti solamente con RTX 4070 e RTX 4070 Ti, dato che le GPU della serie RTX 3000 non lo supportano.

Come potete vedere dai grafici, la RTX 4070 offre complessivamente buone performance, superiori a quelle della RTX 3080 in tutti i test di DaVinci Resolve e in Blender Benchmark, mentre è leggermente più lenta in ON1 Resize AI. Mediamente la GPU è il 13% più veloce della RTX 3080 e oltre il 30% più veloce di RTX 3070 e RTX 3070 Ti.

Consumi

Per misurare i consumi abbiamo sfruttato il benchmark di Cyberpunk 2077, così da simulare uno scenario di gioco reale. NVIDIA dichiara che la RTX 4070 consuma in media 186 watt in gaming, tuttavia nel nostro test abbiamo rilevato un consumo di 198 watt, molto vicino al TGP di 200 watt della scheda. Il valore è in ogni caso inferiore a quello di tutte le altre GPU provate.

Temperature

La temperatura è registrata con lo stesso metodo dei consumi, nuovamente per simulare uno scenario d’uso tipico di un videogiocatore. La RTX 4070 raggiunge una temperatura massima di circa 63°C, un risultato buono che non impensierisce; la Radeon RX 7900 XT e la RTX 4070 Ti sono più fresche, ma si tratta di due schede custom (entrambe Gigabyte Gaming OC) con un sistema di raffreddamento decisamente più “corazzato” di quello di questa Founders Edition.

Conclusioni

La RTX 4070 viene presentata come scheda per giocare in Quad HD a oltre 100 FPS grazie all’ausilio del DLSS 3 e, visti i risultati dei benchmark, possiamo dire che la scheda rispetta le aspettative, in molti casi anche nei titoli con DLSS 2.

La scheda debutta in una fascia di mercato ancora priva di schede di nuova generazione: come detto AMD non ha ancora annunciato soluzioni di fascia media e la Radeon RX 7900 XT è decisamente più performante di questa RTX 4070 (quantomeno in rasterizzazione classica), oltre che più costosa.

In una situazione del genere è difficile tirare le somme: la RTX 4070 fa quello che promette, ma conviene acquistarla? Confrontandola con la passata generazione, siamo davanti a una GPU il 20% più veloce della RTX 3070 Ti, più efficiente (consuma il 17% in meno) e con lo stesso prezzo di lancio. Rispetto alla RTX 3070 invece la nuova RTX 4070 è circa il 28% più performante, l’8% più efficiente e costa (sempre basandosi sui prezzi di lancio) il 29% in più. Se vogliamo un confronto con l’attuale gamma NVIDIA, la RTX 4070 è mediamente il 16% più lenta della RTX 4070 Ti nei giochi, ma consuma il 27% in meno e costa il 27% in meno (la RTX 4070 Ti, lo ricordiamo, ha un listino di 919€).

Tutto sommato quindi la RTX 4070 offre un buon rapporto prezzo/prestazioni, sia rispetto alla passata generazione che alla RTX 4070 Ti, davvero molto costosa in rapporto alle performance offerte. Se quindi volete assemblare un PC di fascia media e avete un budget di circa 700 Euro per la scheda video, la RTX 4070 è una buona scelta, ma anche l’unica al momento disponibile: come già detto AMD non ha ancora RX 7000 in questa fascia di prezzo, mentre la vecchia RTX 3070 Ti costa ancora circa 700 Euro e offre prestazioni parecchio inferiori, oltre a non avere tecnologie di nuova generazione con l’encoder AV1 e il DLSS 3. Se avete la possibilità di aspettare però vi consigliamo di farlo, così da poter confrontare la scheda con una futura AMD Radeon RX 7700 XT che potrebbe debuttare a questo prezzo (o a uno inferiore) e offrire prestazioni e caratteristiche interessanti.