Gli utenti di Bing Chat possono aspettarsi alcune interessanti novità nella piattaforma. Infatti, almeno un paio di funzionalità piuttosto richieste sono in fase di sviluppo, e una di queste è stata recentemente annunciata in ChatGPT, catturando l’attenzione degli utenti. Qualche giorno fa, Mikhail Parakhin di Microsoft ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste dagli utenti sui social media, rivelando che alcune nuove opzioni di Bing Chat sono attualmente in lavorazione. Tra queste, una delle più interessanti è la memoria a lungo termine.

Allo stato attuale, Bing Chat ricorda il contenuto delle conversazioni solo temporaneamente. Quando si avvia una nuova chat, le conversazioni precedenti vengono cancellate, ma presto il chatbot sarà in grado di memorizzare alcuni elementi delle chat passate, seppur in modo limitato (almeno inizialmente). L’introduzione della memoria a lungo termine costituisce un passo in avanti piuttosto consistente, ma occorre implementarla con cautela e prevedere un modo semplice per rimuovere elementi precedenti.

@MParakhin Bing would be so useful if it had memory also — Brandon Silva (@brandond_121) April 9, 2023

Un’altra novità riguarda l’introduzione di plugin in stile ChatGPT. Microsoft non ha ancora confermato che questa funzionalità sarà disponibile a breve, ma la risposta dell’azienda suggerisce che sta esplorando come integrare app e servizi di terze parti nella piattaforma. ChatGPT ha già introdotto questa funzione in anteprima limitata e numerose aziende, come Expedia, OpenTable e Zapier, hanno sviluppato plugin appositi. I plugin sono piuttosto interessanti, in quanto consentono di ottenere risposte più naturali e informative direttamente nella finestra di chat, evitando di dover accedere a link esterni.

Ma non è tutto: altre nuove funzionalità verranno implementate in Bing Chat entro la fine di questo mese. Non sappiamo se la memoria a lungo termine o l’introduzione dei plugin faranno parte dell’aggiornamento in arrivo prossimamente, ma probabilmente la prima delle due arriverà per prima.