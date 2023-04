Elon Musk è pronto a lanciare la sua intelligenza artificiale. Ha annunciato l’apertura della sua nuova azienda X.AI Corp, come riportano Wall Street Journal e Financial Times. Era di solo qualche giorno fa la notizia dell’acquisto da parte dell’imprenditore più chiacchierato del momento di 10 mila GPU, a cui si aggiunge l’assunzione di due ex ricercatori di Deep Mind. Ma cosa vuole fare Elon Musk ? Come sarà la sua intelligenza artificiale ? Sono tutte domande a cui non possiamo ancora rispondere, ma possiamo aspettarci grandi cose.

OpenAI, l’azienda che ha realizzato ChatGPT e ha dato ufficialmente il via a una nuova era tecnologica, è stata fondata proprio da Elon Musk. L’imprenditore ha lasciato OpenAI dieci anni fa, una scelta non forse troppo azzeccata con il senno di poi, ma è ora pronto per tornare in gioco.

Musk ha già espresso le sue preoccupazioni per la piega che hanno preso le AI moderne. È stato uno dei co-firmatari della missiva che invitava le big tech a fermarsi nello sviluppo dei sistemi IA almeno per sei mesi. La preoccupazione è legata a tutti i pericoli che nascondono le attuali IA, e il suo obiettivo con X.AI Corp è realizzare un’intelligenza artificiale affidabile e che possa essere usata in maniera etica.

La squadra è in formazione e Musk sta già trattando con i partner investitori di Tesla e SpaceX per concretizzare il progetto. Attualmente non abbiamo altre informazioni sugli obiettivi dell’imprenditore, ma una cosa è certa, possiamo aspettarci grandi cose. L’AI è ormai entrata nelle nostre vite e, a quanto pare, è qui per restare.

Perché Musk usa le schede grafiche per l’IA ?

Se vi state chiedendo perché Elon Musk ha acquistato delle schede grafiche (acceleratori grafici) per il suo progetto di IA, la risposta risiede nella specificità degli algoritmi utilizzati per l’intelligenza artificiale. Le GPU degli attuali acceleratori grafici sono molto più efficienti, rispetto alle CPU, nella gestione di calcoli specifici. Al contrario le CPU sono ancora migliori quando si ha a che fare con calcoli generici, cioè sono in grado di adattarsi più facilmente a differenti tipologie di attività. Scegliere quindi un’architettura che ora è parte integrante delle schede grafiche permette di ottenere una potenza di calcolo molto superiore, migliorando anche il rapporto tra potenza e consumi, un fattore importante che determina l’efficienza del sistema.