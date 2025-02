Microsoft toglie il supporto Windows 11 ad alcune CPU Intel? No, facciamo chiarezza

Microsoft ha smetito le voci sulla presunta interruzione del supporto per alcuni processori Intel in Windows 11 24H2. In una dichiarazione rilasciata a Windows Latest, l'azienda ha confermato che i requisiti hardware di Windows 11 non sono cambiati dal 2021.

La confusione è nata da un aggiornamento dei documenti di supporto per gli OEM (Original Equipment Manufacturer) pubblicato da Microsoft il 13 febbraio 2025. Il documento, intitolato "Processori Intel supportati per Windows 11 versione 24H2", non elencava i chip Intel di 8a, 9a e 10a generazione, portando alcuni a credere erroneamente che questi processori non sarebbero più stati supportati ufficialmente in Windows 11 24H2.

Tuttavia, Microsoft ha chiarito che questi documenti sono destinati ai produttori di PC come HP e Lenovo, non ai consumatori finali. L'azienda ha spiegato: "Le modifiche all'elenco dei processori non indicano né influenzano il supporto Windows esistente per i clienti e sono destinate agli OEM per determinare quali processori possono essere utilizzati nei nuovi dispositivi Windows".

L'aggiornamento del documento riflette la prassi di Microsoft di raccomandare processori più recenti per la costruzione di nuovi PC. Questo approccio non è nuovo e si è verificato anche con le precedenti versioni di Windows. L'assenza dei processori più datati dal documento per Windows 11 24H2 è semplicemente dovuta al fatto che non ha senso raccomandare chip più vecchi agli OEM nel 2025.

Microsoft ha sottolineato che per i consumatori il modo migliore per verificare la compatibilità del proprio PC con Windows 11 è utilizzare l'app PC Health Check. Inoltre, l'azienda non sta bloccando l'installazione di Windows 11 24H2 su alcun dispositivo, anche se non ufficialmente supportato o raccomandato.

Per gli utenti finali, questo significa che possono continuare a utilizzare Windows 11 ufficialmente finché il loro dispositivo dispone di TPM 2.0. Anche in assenza di TPM, è possibile aggirare i requisiti modificando il registro di sistema.