I migliori dischi per NAS | Ottobre 2020

Avete bisogno di memorizzare una notevole mole di dati? Non vi resta che acquistare un NAS, dispositivi progettati per archiviare enormi quantità di dati e renderle disponibili 24 ore su 24 sulla rete. I dati sono salvati su dischi rigidi che solitamente sono sviluppati appositamente per l’utilizzo continuo che questi archivi necessitano. Nei NAS (acronimo di Network Attached Storage), non è consigliabile inserire i tipici HDD che vengono montati nei PC tradizionali, sono necessarie unità progettate per sopportare intensi carichi di lavoro (videosorveglianza, accesso continuo ai dati, backup, ecc…).

Questa è la principale differenza tra dischi rigidi consumer e gli HDD per NAS: i secondi sono progettati per un funzionamento continuo, sono solitamente più lenti, sviluppano meno calore e dispongono di una maggiore quantità di memoria cache per velocizzare le operazioni sui file.

Abbiamo redatto una guida ai migliori dischi per NAS disponibili in commercio, classificati in ordine di prezzo.

1) Western Digital Red – modello da 3TB

Se cercate un disco per NAS a basso prezzo e con una discreta quantità di memoria, il modello Red da 3TB di Western Digital è un interessante prodotto. Il formato è da 3,5 pollici, costa poco più di 80 euro (sconto del 44% su Amazon) e vanta una cache di 64MB. È un HDD che consigliamo ai privati che desiderano un’unità poco costosa dove salvare file personali.

2) Toshiba N300 – modello da 6TB

Toshiba N300 è un HDD per NAS solido e dalle buone prestazioni. Vi proponiamo il taglio da 6TB in formato da 3,5 pollici. È idoneo per alloggiamenti fino a 8 unità, i piatti girano a 7200 RPM e consuma 9,6 Watt, quando è in funzione, e 5,2W in idle. Toshiba dichiara una rumorosità di 30dB, una velocità di trasferimento dati di 204MB/s e dispone di una cache di 128MB. È un prodotto che consigliamo alle piccole imprese.

3) Seagate IronWolf – modello da 10TB

Seagate IronWolf è un disco rigido per NAS di fascia alta che consigliamo a piccole e medie imprese. Vi proponiamo il taglio da 10TB in formato da 3,5 pollici. I piatti girano a 7200 RPM, l’unità ha un consumo massimo di 7,8Watt, di 5W in idle e di 0,8W in stand-by. La velocità di trasferimento dati ammonta a 210MB/s, mentre la buffer cache a 256MB. La garanzia del produttore è di tre anni.

4) Seagate IronWolf Pro – modello da 16TB

Concludiamo la nostra guida all’acquisto con Seagate IronWolf Pro, una classe di prodotti indicata anche a grandi e medie imprese, che il colosso americano supporta con una garanzia di ben 5 anni e un team di esperti per il recupero dati in caso di guasti improvvisi (la percentuale di successo del recupero dei dati è del 90%, a detta dell’azienda). Il modello da 16TB in formato da 3,5 pollici supporta un carico di lavoro di 300TB/anno e ha un consumo massimo di 7,6Watt, di 5W in idle e di 1W in stand-by. I piatti girano a 7200 RPM (la rumorosità massima è di 32dB), la velocità di trasferimento dati arriva a 255MB/s e la cache di buffer è di 256MB. Questi dischi possono essere sistemati in NAS fino a 24 bay (alloggiamenti).

