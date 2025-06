Il WD_BLACK SN8100 rappresenta il nuovo riferimento per gli SSD consumer, combinando prestazioni vicine al limite teorico dell'interfaccia PCIe Gen 5.0 con un'efficienza energetica rivoluzionaria. Basato sul controller Silicon Motion SM2508 a 6nm e memoria NAND BiCS8 TLC a 218 strati, offre velocità sequenziali fino a 14.900 MB/s in lettura e 14.000 MB/s in scrittura, con operazioni casuali che superano i 2 milioni di IOPS. La vera innovazione risiede nei consumi contenuti (circa 7W in media), che garantiscono temperature operative ottimali anche sotto carichi sostenuti senza necessità di raffreddamento attivo. Nonostante l'assenza di crittografia hardware e il prezzo premium, è la scelta ideale per enthusiast, content creator professionisti e power user con sistemi PCIe Gen 5.0.

Il WD_BLACK SN8100 si posiziona come una soluzione storage premium per gli utenti più esigenti: con velocità sequenziali che raggiungono i 14.900 MB/s in lettura e 14.000 MB/s in scrittura, l'SN8100 raddoppia praticamente le prestazioni degli SSD PCIe Gen 4.0 più veloci attualmente sul mercato ed è, attualmente, l'unità PCIe 5.0 più veloce disponibile.

Questo drive è esplicitamente rivolto a un pubblico di enthusiast, videogiocatori, content creator e professionisti che lavorano con carichi intensivi come video 8K, simulazioni complesse, rendering 3D e modelli di intelligenza artificiale. La promessa di Western Digital con questo prodotto non è solo quella di offrire prestazioni estreme, ma anche di farlo con un'efficienza energetica rivoluzionaria, caratteristica fondamentale nell'era in cui anche i componenti storage iniziano a generare quantità significative di calore sotto carichi sostenuti.

Recensione in un minuto

Il WD_BLACK SN8100 rappresenta l'eccellenza nel segmento degli SSD consumer PCIe Gen 5.0, offrendo prestazioni straordinarie con velocità sequenziali fino a 14.900 MB/s in lettura e 14.000 MB/s in scrittura per i modelli da 2TB e 4TB. Basato sul controller Silicon Motion SM2508 e su memoria NAND BiCS8 TLC a 218 strati di Kioxia, questo drive si distingue per un'efficienza energetica sorprendente, con consumi medi di circa 7W che lo rendono fino al 100% più efficiente rispetto alla generazione precedente. La gamma comprende capacità da 1TB, 2TB e 4TB, disponibili con o senza dissipatore di calore preinstallato. La longevità è garantita da una resistenza elevata (fino a 2.400 TBW per il modello da 4TB) e da una garanzia di 5 anni. L'unico compromesso significativo è l'assenza di crittografia hardware, un dettaglio che potrebbe interessare principalmente utenti aziendali. Con un prezzo premium che riflette il suo posizionamento d'avanguardia, l'SN8100 è la scelta ideale per chi possiede un sistema PCIe Gen 5.0 e necessita delle massime prestazioni anche in ambito storage.

Come è fatto

Il WD_BLACK SN8100 si presenta nel classico formato M.2 2280, lo standard attuale per gli SSD NVMe. Dal punto di vista dei componenti, l'SN8100 si basa sul controller Silicon Motion SM2508, una scelta particolarmente interessante che distingue questo SSD dalla maggior parte dei concorrenti Gen 5.0 che utilizzano il Phison E26. Il controller SM2508 è prodotto con processo a 6nm, significativamente più avanzato rispetto al processo a 12nm del Phison, il che si traduce in migliore efficienza energetica e minore generazione di calore. Questa caratteristica permette all'SN8100 di raggiungere prestazioni di punta pur mantenendo consumi inferiori ai 7W, un valore notevolmente più basso rispetto ad altri SSD PCIe Gen 5.0 che possono superare i 14W sotto carico.

Per quanto riguarda la memoria flash, Western Digital ha optato per chip NAND TLC 3D BiCS8 di Kioxia (ex Toshiba), organizzati in 218 strati con architettura CBA (Circular Buffer Array). Questa tecnologia rappresenta lo stato dell'arte nella produzione di memoria flash, offrendo densità elevata, velocità di trasferimento superiori e maggiore durata rispetto alle generazioni precedenti. La configurazione della memoria varia in base alla capacità del drive: il modello da 1TB utilizza meno chip, risultando in una minore parallelizzazione e conseguenti velocità di scrittura inferiori (11.000 MB/s contro i 14.000 MB/s delle versioni da 2TB e 4TB).

A completare l'architettura troviamo un buffer DRAM DDR4 che varia da 1GB nel modello da 1TB fino a 4GB nella versione da 4TB. La presenza di questa cache DRAM è fondamentale per garantire prestazioni elevate nelle operazioni casuali e nella gestione della mappatura logica-fisica dei dati, evitando il degrado prestazionale tipico degli SSD senza DRAM.

L'interfaccia PCIe Gen 5.0 x4 consente una larghezza di banda teorica massima di circa 15.800 MB/s, e l'SN8100 riesce a sfruttare quasi interamente questo potenziale con i suoi 14.900 MB/s in lettura sequenziale. Le prestazioni in operazioni casuali sono altrettanto impressionanti, con valori di IOPS che raggiungono i 2.300.000 in lettura e 2.100.000 in scrittura. Per contestualizzare questi numeri, un SSD SATA tradizionale raggiunge circa 100.000 IOPS, mentre i migliori SSD PCIe Gen 4.0 si fermano intorno a 1.000.000 IOPS.

La resistenza, un parametro critico che indica quanti dati possono essere scritti sul drive prima che inizi a deteriorarsi, è particolarmente elevata: 600 TBW (TeraBytes Written) per il modello da 1TB, 1200 TBW per il 2TB e 2400 TBW per il 4TB. In termini pratici, questo significa che l'utente del modello da 4TB potrebbe scrivere 1,3TB di dati ogni giorno per cinque anni consecutivi prima di raggiungere il limite di garanzia. Considerando che un utente medio raramente supera i 50GB di scritture giornaliere, questi valori garantiscono una tranquillità assoluta sulla longevità del prodotto.

La garanzia di 5 anni offerta da Western Digital è in linea con gli standard del segmento premium e copre l'intero periodo in cui il drive dovrebbe mantenere prestazioni ottimali.

Esperienza d'uso e prestazioni

Testare un SSD PCIe Gen 5.0 come il WD_BLACK SN8100 richiede un sistema all'avanguardia che possa sfruttarne appieno le potenzialità. Noi ci siamo affidati alla nostra classica piattaforma di prova, con un processore AMD Ryzen 7 9800X3D e una scheda madre X870E, che offre uno slot PCIe 5.0 dedicato.

Non ci sono particolari problemi con l'uso dell'unità: si installa e all'avvio del PC viene subito riconosciuta da Windows, senza bisogno di driver aggiuntivi o di operazioni particolari. L'SSD viene riconosciuto correttamente anche dal programma di installazione di Windows, quindi non avrete problemi a installare il sistema operativo se state assemblando un nuovo PC.

Nei benchmark sintetici, l'SN8100 mostra immediatamente il suo potenziale: CrystalDiskMark riporta velocità sequenziali di 14.841 MB/s in lettura e 13.920 MB/s in scrittura per il modello da 2TB, valori estremamente vicini alle specifiche dichiarate. Nell'uso quotidiano, queste velocità si traducono in tempi di avvio di Windows 11 quasi istantanei (meno di 10 secondi) e caricamenti dei giochi rapidissimi, con i titoli più moderni che si caricano anche nella metà del tempo rispetto a quanto accade con un SSD PCIe 4.0.

I vantaggi sono ancora più evidenti nella creazione contenuti, dove l'editing di video in 8K diventa ancora più fluido, senza alcun rallentamento e con tempi di rendering ridotti rispetto a quelli offerti dallo stesso sistema, ma con SSD PCIe 4.0. Anche i software di fotoritocco e di modellazione 3D beneficiano di un SSD estremamente veloce, con importazioni e caricamenti che richiedono secondi anziché minuti.

La copia di grandi quantità di dati è un altro ambito dove il nuovo WD_BLACK SN8100 brilla: abbiamo trasferito circa 200GB da un'altra unità PCIe 5.0 con una velocità media di 7,6 GB/s, impiegando pochi secondi per completare l'operazione.

In tutto questo, non ci sono mai stati problemi di temperature. Nelle situazioni più stressanti l'unità è sempre stata sotto agli 80°C, con un certo margine di sicurezza dalla soglia di throttling termico di 85°C. In base al dissipatore presente sulla vostra scheda madre potreste avere risultati diversi, ma in linea di massima tutti i modelli di fascia alta sono equipaggiati con soluzioni più che adeguate per gestire questo SSD, anche nei momenti di carico più intenso.

Ottime notizie anche sul fronte dell'efficienza energetica: durante i test, il consumo massimo registrato è stato di circa 8 watt, mentre la media in operazioni miste si è attestata intorno ai 7 watt. Altri SSD PCIe 5.0 con controller Phison si attestano intorno ai 13 watt, quasi il doppio.

Un aspetto da considerare è l'assenza di supporto per la crittografia hardware AES-256. Questa funzionalità, presente in molti SSD della stessa fascia di prezzo, potrebbe essere importante per utenti professionali che gestiscono dati sensibili. È possibile usare soluzioni software come BitLocker di Windows per proteggere i dati, sebbene con un impatto sulle prestazioni.

Verdetto

Il WD_BLACK SN8100 rappresenta un'evoluzione cruciale nel panorama degli SSD consumer, stabilendo nuovi standard sia in termini di prestazioni assolute che di efficienza energetica. I suoi principali punti di forza sono indubbiamente le prestazioni sequenziali al vertice della categoria, con 14.900 MB/s in lettura e 14.000 MB/s in scrittura che sfruttano quasi interamente la larghezza di banda teorica dell'interfaccia PCIe 5.0 x4. Altrettanto impressionanti sono le prestazioni in operazioni casuali, con oltre 2 milioni di IOPS che garantiscono reattività estrema in qualsiasi scenario d'uso, dal gaming all'elaborazione di database complessi.

L'efficienza energetica rappresenta forse la più grande innovazione di questo prodotto: con consumi medi di circa 7W, l'SN8100 è quasi il 100% più efficiente rispetto ai migliori SSD PCIe Gen 4.0 e significativamente meno energivoro dei concorrenti Gen 5.0. Quest'efficienza ha un impatto diretto anche sulle temperature operative, contenute anche sotto carichi sostenuti e che non raggiungono mai la soglia del thermal throttling (a patto ovviamente che l'unità sia dissipata a dovere).

L'affidabilità è un altro punto a favore, con valori di resistenza fino a 2.400 TBW per il modello da 4TB, supportati da una garanzia di 5 anni che offre tranquillità anche agli utenti più esigenti. La disponibilità di diverse capacità (1TB, 2TB e 4TB) garantisce flessibilità di scelta in base alle esigenze specifiche e al budget, visto che il modello più capiente non è propriamente economico (costa più di 500€).

Non mancano alcuni aspetti migliorabili, uno su tutti l'assenza di crittografia hardware AES-256, che potrebbe rappresentare un limite per ambienti enterprise o utenti particolarmente attenti alla sicurezza dei dati. Inoltre, il prezzo premium posiziona questo drive nella fascia alta del mercato, rendendolo un investimento significativo giustificabile solo da chi sfrutta davvero queste prestazioni estreme e ha un PC adeguato, con hardware top di gamma di ultima generazione.

Viste le sue qualità, assegniamo al WD_BLACK SN8100 il nostro Award. È un SSD che consigliamo principalmente a tre categorie di utenti: videogiocatori enthusiast che vogliono eliminare qualsiasi collo di bottiglia nel loro sistema di fascia alta, content creator professionisti che lavorano con contenuti ad alta risoluzione e necessitano di velocità di trasferimento estreme e power user che gestiscono grandi quantità di dati e cercano la massima reattività possibile dal proprio sistema.