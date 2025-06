NVIDIA sembra voler rispondere alle critiche degli utenti riguardo alle capacità VRAM insufficienti della serie RTX 50. Le nuove varianti SUPER, previste secondo le indiscrezioni per il CES 2026, promettono di cambiare le carte in tavola grazie all'uso di moduli di memoria da 3 GB, che consentono configurazioni molto più generose; una scelta che potrebbe far rientrare le GPU NVIDIA tra le migliori schede video, dove ora la battaglia con AMD è più serrata che mai.

La GeForce RTX 5070 SUPER emerge come uno dei protagonisti di questa trasformazione: equipaggiata con il chip GB205-400-A1 "Blackwell" e una PCB PG147-SKU65, sarà dotata di 6400 Cuda Core, distribuiti su 50 Streaming Multiprocessors, registrando un incremento del 4,1% rispetto ai 6144 cores della versione standard. Crescerà anche il TDP, che passerà da 250W a 275W.

L'aspetto più importante riguarda però la dotazione di memoria video, che passa dai 12 GB della RTX 5070 standard ai 18 GB della variante SUPER, un incremento del 50%. Questa espansione è resa possibile dall'implementazione di moduli GDDR7 da 28 Gbps attraverso un'interfaccia a 192-bit, mantenendo invariata la larghezza di banda complessiva del sistema di memoria.

Parallelamente, la RTX 5070 Ti SUPER mantiene il medesimo numero di core della RTX 5070 Ti standard (8960 unità basate su architettura GB203-350-A1), ma incrementa la dotazione di memoria. Con i suoi 24 GB di VRAM, questa scheda non solo permette di giocare benissimo in 4K, ma si configura anche come un'ottima opzione per la creazione di contenuti e le applicazioni di intelligenza artificiale, eliminando le limitazioni causate dai 16 GB di memoria del modello base.

Il consumo energetico della RTX 5070 Ti SUPER sale a 350W, registrando un incremento del 16% rispetto ai 300W della versione non-SUPER. Nonostante l'aumento della capacità di memoria, la scheda mantiene le specifiche tecniche del sottosistema memoria invariate: velocità di 28 Gbps e larghezza di banda di 896 GB/s attraverso un bus a 256-bit.

NVIDIA sembra intenzionata a mantenere i prezzi delle varianti SUPER allineati con quelli dei modelli standard. La RTX 5070 SUPER dovrebbe quindi rimanere nella fascia dei 549 dollari, mentre per la RTX 5070 Ti SUPER si prevede un prezzo di circa 749 dollari, lo stesso della versione non-SUPER.

Attualmente non ci sono ancora informazioni relative a una possibile RTX 5080 SUPER, che però difficilmente non arriverà: la scheda base verrebbe surclassata dalla nuova RTX 5070 Ti SUPER, che non solo offrirebbe più memoria, ma avrebbe quasi certamente un miglior rapporto prezzo / prestazioni. Nulla esclude che nelle prossime settimane nuove indiscrezioni facciano luce anche su questo modello, per ora ancora avvolto dal mistero.