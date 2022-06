I migliori software di backup disponibili oggi vi aiuteranno a gestire in modo più semplice le copie di sicurezza dei vostri dati più importanti. Che usiate i vostri dispositivi per lavoro, svago, o per un uso misto, avrete senz’altro una certa quantità di file, come documenti, fatture digitali, foto, video, ecc., a cui tenete o che comunque è fondamentale non perdere. Tenere tutti i dati in un solo posto non è una scelta saggia: un guasto, un furto o lo smarrimento del dispositivo potrebbe costarvi caro, soprattutto se non avevate una seconda copia di quella relazione a cui stavate lavorando e che scadeva ieri. Ecco perché è importantissimo scegliere un buon software di backup e implementare delle corrette abitudini, non solo per avere la possibilità di accedere ai vostri dati da un altro dispositivo in caso di emergenza, ma anche per assicurarvi di non perdere più nemmeno un file.

Questo è particolarmente importante per chi lavora, e quasi certamente una guida di questo tipo sarà più che superflua per chi opera da tempo in digitale: i backup sono un requisito fondamentale, tanto che alcune certificazioni ISO includono, tra i requisiti e le best practice da implementare, proprio l’adozione e la gestione di un sistema di backup. Per tutti gli altri, o per chi magari vuole dotarsi di un nuovo software per gestire meglio le proprie copie di sicurezza e automatizzare certi processi, abbiamo realizzato questa guida, contenente i migliori software di backup gratuiti e a pagamento, al fine di darvi un maggiore ventaglio di scelta.

I dischi sono solo una delle destinazioni possibili per effettuare i backup

Prima di consigliarvi i programmi di backup da prendere in considerazione, però, è opportuno precisare che non basta dotarsi di un buon software di backup per essere certi che i propri dati restino al sicuro. Occorre, infatti, adottare delle buone abitudini, affinché non si vanifichi l’uso dei tool acquistati. Per fare un esempio, se fate un backup del vostro sistema unicamente su un singolo supporto esterno, c’è sempre il rischio che si guasti e se avete la cattiva abitudine di spostare il backup da un sistema al vostro unico e solo device di destinazione, le conseguenze potrebbero essere disastrose. Ecco perché è opportuno adottare la cosiddetta strategia del backup 3-2-1.

Backup 3-2-1: cos’è e a cosa serve?

La regola del backup 3-2-1, resa celebre dal fotografo Peter Krogh, è molto semplice: affinché un backup sia davvero efficace, dovrete avere 3 copie dei dati, che andranno conservate in 2 destinazioni diverse, a cui va aggiunta 1 copia del backup esterna (detta anche “copia off-site“). Il motivo è presto detto. Conservare una sola copia di backup è rischioso, averne una principale e due di riserva scongiura l’eventualità di un guasto che coinvolga almeno due dei vostri dispositivi di backup (improbabile, potreste pensare, ma cosa accadrebbe se i device si trovassero nello stesso ambiente, ad esempio un magazzino, e questo subisse un allagamento o venisse svuotato dai ladri?). Conservare i backup in due dispositivi distinti, inoltre, è fondamentale per applicare il principio del non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Copiare i vostri dati in un sistema RAID in NAS non conta, poiché anche avendo più di un disco, le unità non sono indipendenti, dunque occorre avere due dispositivi o due destinazioni separate: ad esempio un’unità di storage portatile e un altro sistema qualsiasi (dai nastri alle unità USB, dai DVD ai floppy, a seconda delle vostre esigenze e dei sistemi in uso). Infine occorre avere una copia dei vostri backup che non si trovi nello stesso posto in cui utilizzate i vostri sistemi o conservate gli altri dispositivi di backup. Può essere un’unità fisica conservata in un altro edificio, una destinazione remota oppure un servizio di backup in cloud.

E se pensate che questi siano discorsi da paranoici, credetemi se vi dico che può capitare di tutto. La fortuna sarà pure cieca, ma la sfortuna? Quella ci vede benissimo! E se i vostri file sono l’unica cosa che vi separa dal vostro prossimo incasso o dal superamento di un esame, giocare d’azzardo con backup insufficienti potrebbe non essere proprio la soluzione ideale.

Quali tipi di backup si possono effettuare?

Di base, esistono tre tipi di backup che si possono effettuare, anche se non sempre sono tutti supportati dai vari software di backup (soprattutto quelli gratuiti), come indicato di seguito:

Backup completo: una copia di tutti i file contenuti all’interno del sistema target

una copia di tutti i file contenuti all’interno del sistema target Backup differenziale: una copia di sicurezza che riguarda solo ed esclusivamente i file modificati o aggiunti dopo l’ultimo backup.

una copia di sicurezza che riguarda solo ed esclusivamente i file modificati o aggiunti dopo l’ultimo backup. Backup incrementale: una copia che riguarda solo i file modificati rispetto all’ultimo backup, indipendentemente dal tipo effettuato.

Poi ci sono le immagini, ovvero una copia 1-1 di un disco o una partizione, con tutti i programmi installati e i file di sistema. Sono utili in caso di reinstallazione del sistema, ma non è consigliabile usare un’immagine su una configurazione hardware diversa.

Immagini e backup completi sono i processi più lunghi, con risultati molto ingombranti dal punto di vista dello spazio di storage richiesto.

I backup differenziali e incrementali, invece, sono i più rapidi dato che non richiedono la copia di tutti i file del sistema, ma solo quelli modificati o aggiunti di recente (sempre dopo l’ultimo backup). In termini di spazio richiesto, questo aumenta man mano che si effettuano nuove operazioni di backup, a seconda dei nuovi elementi copiati.

In ogni caso, per il ripristino di un sistema, occorrerà sempre il backup completo o l’immagine, dunque potrebbe essere necessaria qualche ora per completare l’operazione, in base all’entità del backup da recuperare.

I migliori software di backup gratuiti

Prima di passare ai tool a pagamento, vogliamo darvi una panoramica dei migliori software di backup gratuiti, utili soprattutto se non avete requisiti molto stringenti o se avete un budget troppo limitato.

EaseUS ToDo Backup Free

Tipi di backup supportati: completo, incrementale, differenziale, sistema, file, dischi e partizioni

completo, incrementale, differenziale, sistema, file, dischi e partizioni Sistemi supportati : Windows 11 | 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista | XP

: Windows 11 | 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista | XP Scarica EaseUS ToDo Backup Free

EaseUS ToDo Backup Free è un ottimo software di backup gratis, che vi offre numerose opzioni per le vostre copie di sicurezza, tanto da non farvi rimpiangere più di tanto la versione a pagamento, che comunque potrebbero risultare utili a determinate fasce di utenti (vedi i software a pagamento sotto). Potrete programmare le vostre operazioni di backup impostando data e ora di inizio, scegliere il tipo incrementale, differenziale o completo.

Purtroppo, questo tool è disponibile solo per Windows, e il trasferimento da un PC all’altro e i backup di Outlook sono prerogative del piano a pagamento. Detto questo, è un ottimo programma gratuito che vi consigliamo senza remore. Scaricando il programma, potrete effettuare la prova gratuita della versione Home, che include anche 250 GB di spazio di backup in cloud.

Paragon Backup & Recovery Community Edition

Tipi di backup supportati: file, cartelle, dischi, sistema operativo

file, cartelle, dischi, sistema operativo Sistemi supportati: Windows, macOS

Windows, macOS Scarica Paragon Backup & Recovery Community Edition

Paragon Backup & Recovery Community Edition è la versione gratuita del software di backup di Paragon e consente di effettuare le vostre operazioni di backup in modo semplice e intuitivo. Potrete effettuare il backup di singoli file e cartelle oppure dell’intero sistema, ma se vi serve copiare partizioni e volumi, dovrete passare al software commerciale noto come Hard Disk Manager for Business.

La semplicità e le automazioni offerte da questo software lo rendono uno dei migliori fra i programmi di backup gratis oggi disponibili.

FBackup

Tipi di backup supportati: automatici, con compressione zip, modalità guidata

automatici, con compressione zip, modalità guidata Sistemi supportati: Windows 11, 10, 8, 7, Vista, Server 2022/2019/2016/2012/2008

Windows 11, 10, 8, 7, Vista, Server 2022/2019/2016/2012/2008 Scarica FBackup

FBackup vi permette di programmare e automatizzare i vostri backup, all’insegna di una facilità d’uso davvero sorprendente. Al netto di un’interfaccia utente abbastanza migliorabile, FBackup è un ottimo strumento di backup gratuito che, sebbene non offra la possibilità di proteggere i dati tramite crittografia né i backup incrementali, dispone comunque di un numero discreto di funzionalità che potrebbero soddisfare le vostre esigenze.

L’unica pecca è la presenza di pubblicità che vi invitano ad acquistare la versione premium Backup4All. Se vi danno fastidio gli annunci, questo potrebbe rovinarvi un po’ l’esperienza d’uso.

Google Drive

Tipi di backup supportati: backup e sincronizzazione, cartelle e file

backup e sincronizzazione, cartelle e file Sistemi supportati: Windows, Mac, Linux

Windows, Mac, Linux Scarica Google Drive

Google Drive forse non ha bisogno di presentazioni, dato che è uno strumento molto popolare. Certo, non è un software di backup classico, dato che funziona solo ed esclusivamente in cloud e vi offre unicamente lo spazio disponibile per il vostro account.

Inoltre, con Drive, potrete più che altro fare il backup di singoli file e cartelle, mentre il backup di un intero sistema potrebbe risultare poco agevole o addirittura impossibile, in base alla vostra quota di storage disponibile.

Detto questo, sincronizzare i file e le cartelle è molto semplice, e il software vi consente di accedere ai vostri file da più dispositivi tramite l’app. Con tutti i suoi limiti, resta un ottimo strumento gratuito per effettuare il backup di file e cartelle specifici.

Cobian Backup

Tipi di backup supportati: multipli, automatici, cartelle e file, con compressione e crittografia, locali, su server FTP e unità esterne

multipli, automatici, cartelle e file, con compressione e crittografia, locali, su server FTP e unità esterne Sistemi supportati: Windows XP, 2003, Vista, 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Windows XP, 2003, Vista, 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 Scarica Cobian Backup

Tra i software di backup gratuiti, Cobian Backup è decisamente il più avanzato, forse troppo per gli utenti meno esperti. Però, la possibilità di pianificare più backup contemporaneamente e di archiviare i dati su unità esterne e su server FTP (anche di insiemi diversi di file e cartelle) lo rendono davvero eccezionale.

Inoltre, è possibile comprimere i file e proteggerli con crittografia. Purtroppo, le procedure di ripristino sono abbastanza complesse, soprattutto in caso di file danneggiati. Cobian Backup, di conseguenza, è consigliabile più che altro a utenti davvero esperti, che potranno senza dubbio apprezzarne la completezza e l’efficienza.

I migliori software di backup a pagamento

Se i programmi gratuiti indicati in precedenza vi risultassero troppo semplici o limitati, di seguito vi consigliamo i migliori software di backup a pagamento.

Acronis Cyber Protect Home Office (Acronis True Image)

Funzionalità principali: backup di immagini, clonazione dischi, ripristino da cloud, backup di Microsoft 365

backup di immagini, clonazione dischi, ripristino da cloud, backup di Microsoft 365 Sistemi supportati: Windows, macOS, iOS, Android

Windows, macOS, iOS, Android Clicca qui per sottoscrivere Acronis Cyber Protect Home Office

Precedentemente noto come True Image, Acronis Cyber Protect Home Office è una soluzione completa di backup e sincronizzazione che consente di copiare i dati di backup contemporaneamente su un’unità locale e in cloud.

Tra le funzioni più importanti, vale la pena citare la clonazione dei dischi e le immagini mirror per l’unità di sistema del computer.

Molto interessante, poi, la funzione anti ransomware, in grado di riconoscere e annullare la crittografia non autorizzata delle vostre unità. Questa funzione è integrata già nell’abbonamento Essentials. Se volete anche il backup in cloud occorre passare al piano Advanced, che offre 500 GB di spazio. Il piano Premium, invece aggiunge le firme elettroniche, fino a 5 TB di storage cloud e la replica automatica dei dati in quest’ultima destinazione.

EaseUS ToDo Backup

Funzionalità principali: backup completi e incrementali, gestione partizioni, RAID hardware, backup nel cloud

backup completi e incrementali, gestione partizioni, RAID hardware, backup nel cloud Sistemi supportati: Windows, macOS

Windows, macOS Clicca qui per sottoscrivere EaseUS ToDo Backup

La versione a pagamento di EaseUS ToDo Backup offre diverse funzionalità in più rispetto al piano free di cui vi abbiamo parlato prima. Fra queste, la possibilità di programmare i backup su basi regolari, mentre i piani stessi si dividono in Home, per gli utenti privati con gestione delle immagini dei dischi, e Business, con la possibilità di proteggere i dati aziendali su Windows Server e nei database Exchange e SQL.

A differenza del piano free, EaseUS ToDo Backup è compatibile anche con macOS, con diverse funzionalità avanzate sia per gli utenti domestici che per le aziende.

Paragon Backup & Recovery (Hard Disk Manager)

Funzionalità principali: volumi APFS, migrazione dati e sistema operativo, gestione partizioni

volumi APFS, migrazione dati e sistema operativo, gestione partizioni Sistemi supportati: Windows, macOS

Windows, macOS Clicca qui per acquistare Paragon Backup & Recovery

La versione a pagamento di Paragon Backup & Recovery rientra nella suite Hard Disk Manager dell’azienda, che consente di gestire molti altri aspetti oltre al semplice backup/ripristino.

Parlando strettamente della componente di backup, Paragon offre la possibilità di effettuare le copie di sicurezza sia in modalità manuale che programmata, con routine definite dall’utente e altri parametri personalizzati.

Nell’ambito del pacchetto completo, invece, l’acquisto della licenza copre tre PC (è disponibile anche la versione Mac) e include diverse funzionalità avanzate come la migrazione di dati e sistemi operativi, la gestione delle partizioni e la possibilità di utilizzare i volumi APFS su Windows.

Genie9 Timeline

Funzionalità principali: backup veloce, modalità Turbo e Smart, modalità giochi/film

backup veloce, modalità Turbo e Smart, modalità giochi/film Sistemi supportati: Windows, iOS

Windows, iOS Clicca qui per acquistare Genie9

Genie9 Timeline è un programma che promette di aiutarvi a fare i backup senza interrompere i processi e le vostre attività. E in effetti, il programma opera in modo molto leggero, con una semplice icona nella barra delle applicazioni, con modalità Turbo o Smart, che si configura in base alle risorse di sistema a disposizione.

Certo, questa leggerezza ha un costo in termini di funzionalità, infatti Genie9 Timeline risulta molto basilare, focalizzandosi solo sul backup standard delle vostre unità, niente cloud dunque o altri extra.

In ogni caso, il programma interferisce pochissimo con il resto del sistema, con una modalità che non mostra i pop-up mentre giocate o guardate contenuti multimediali come film/serie TV. Infine, è disponibile un’app per iOS (niente Android purtroppo).

Prima di effettuare l’acquisto della licenza, però, potrete usufruire di un periodo di prova gratuito, per verificare se il programma faccia davvero al caso vostro.

Altri software di backup da prendere in considerazione

Il mercato è saturo di programmi e tool per fare i backup. Qui vi abbiamo segnalato i migliori in termini di rapporto qualità/funzioni/prezzo, tuttavia ci sono ulteriori soluzioni che potreste valutare e che, per un motivo o per un altro, non meritavano un posto in classifica, vuoi per i limiti delle versioni free o del costo della versione premium.