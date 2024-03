DOPPIO SCONTO su questo Mini PC, solo 359€! (-190€)

Se cercate un nuovo Mini PC economico e potente, non fatevi scappare l'offerta su questo ACEMAGICIAN AMR5, scontatissimo su Amazon! Si tratta di un Mini PC con un design unico, che si sviluppa in verticale, e dotato di illuminazione RGB, offerto a soli 359€ grazie a uno sconto del 9% e a un coupon da 140€. Vi segnaliamo sin da subito che sia il coupon che lo sconto vanno applicati manualmente, quindi non dimenticateli per ottenere il massimo risparmio!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 140€ durante il checkout

Mini PC ACEMAGICIAN AMR5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mini PC di ACEMAGICIAN AMR5 è perfetto per chi cerca qualcosa di potente e compatto, perfetto per il lavoro d'ufficio, la gestione di mail e documenti, la navigazione web e lo streaming di film e serie TV. È equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 5800U, 32GB di RAM e SSD da 512GB, offre quindi caratteristiche hardware di ottimo livello per tutte le attività quotidiane.

La grafica integrata non è particolarmente potente, ma se volete giocare, potete sfruttare i servizi di cloud gaming, che funzioneranno perfettamente grazie alla connettività Wi-Fi 6. A completare il tutto troviamo Bluetooth 5.2, porte USB-C e USB-A, per la massima facilità d'espansione.

Se quindi siete interessati a un Mini PC potente e versatile, adatto sia per la navigazione che per il lavoro d'ufficio e la visione di streaming, offerto a un prezzo estremamente competitivo, approfittate dell'offerta attualmente in corso su Amazon e del doppio sconto disponibile, che vi permette di acquistare questo ACEMAGICIAN AMR5 a soli 359,00€!

