Questo PC ha una RTX 4080 Super ed è fatto di LEGO, pazzesco!

Nvidia ha sponsorizzato la creazione di un PC da gaming unico nel suo genere, costruito interamente con mattoncini Lego e ispirato al popolare videogioco Fortnite. Il modder czuga ha realizzato questo computer utilizzando oltre 1000 pezzi Lego, incorporando una potente scheda grafica RTX 4080 Super e un processore con raffreddamento personalizzato.

Il case del PC è stato assemblato esclusivamente con mattoncini Lego, inclusi un vano per l'alimentatore nella parte inferiore e una parete per il montaggio della scheda madre e dei componenti di raffreddamento a liquido. Il layout è stato ottimizzato per l'estetica, con una configurazione aperta priva di pannelli laterali che mette in mostra l'hardware.

I componenti interni sono disposti come in un classico case ATX, con l'alimentatore in basso, la scheda madre al centro e il radiatore da 360mm nella parte superiore. Per ricreare l'atmosfera di Fortnite, il modder ha decorato il case con elementi verdi, marroni e beige che richiamano l'erba e le costruzioni in legno tipiche del gioco. Sono stati inoltre aggiunti personaggi iconici come il Lama, Durr Burger e Peely Bone.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Il build ha richiesto oltre 1000 mattoncini Lego

Nuovi titoli con supporto DLSS

Oltre al PC tematico, Nvidia ha annunciato l'arrivo del supporto DLSS per quattro nuovi giochi: Simulakros, Silent Hill 2, Fragpunk e Starship Troopers: Extermination. L'azienda ha condiviso alcuni benchmark di Fragpunk con DLSS 3 e Frame Generation abilitati, mostrando prestazioni fino a 204 FPS medi in 4K sulla RTX 4090.

Questi nuovi titoli andranno ad ampliare il catalogo di giochi compatibili con le tecnologie di upscaling e generazione di frame di Nvidia, offrendo maggiori possibilità di sfruttare le potenzialità delle schede grafiche RTX di ultima generazione.