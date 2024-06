Risparmia 70€ su questo ottimo monitor gaming AOC da 27"

Il monitor gaming AOC Gaming 27G2ZNE è ideale per gli appassionati di gaming che cercano uno schermo ampio, nitido ed estremamente fluido per giocare al top. La tecnologia Low Blue Light e Free Sync Premium garantiscono immagini di qualità e un'esperienza di gioco eccellente, ideale per le partite compeitive. Dotato di un pannello VA reattivo con una risoluzione FHD, offre un rapporto di contrasto di 3000:1 e vi consentirà di essere sempre un passo avanti grazie alla sua frequenza di aggiornamento elevatissima e al tempo di risposta ridotto. Inoltre, gode di 3 anni di garanzia del produttore. Originariamente proposto a 249€, è ora disponibile a soli 179€ grazie a uno sconto Amazon del 28%.

AOC Gaming 27G2ZNE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor AOC Gaming 27G2ZNE rappresenta una soluzione avanzata per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di uno schermo con prestazioni elevate dal prezzo contenuto. Grazie alla risoluzione Full HD, a un pannello VA da 27 pollici estremamente reattivo e a un rapporto di contrasto di 3000:1, questo monitor offre un'esperienza di gioco immersiva e dettagliata, rendendolo ideale per gli utenti che desiderano percepire ogni singolo dettaglio delle loro avventure virtuali. L'elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz combinata con un tempo di risposta MPRT di 0,5 ms garantisce un'azione fluida e senza sfocature, particolarmente importante in giochi veloci dove ogni frazione di secondo conta.

Il supporto a FreeSync Premium assicura la compatibilità con le configurazioni AMD per minimizzare gli strappi dell'immagine e i frame rate incostanti, mentre la tecnologia Low Blue Light aiuta a ridurre l'affaticamento visivo durante le lunghe maratone davanti allo schermo. Con la presenza di preset integrati per differenti generi di giochi come FPS, corse o RTS, il monitor AOC Gaming 27G2ZNE si adatta alle esigenze del giocatore, offrendo la possibilità di personalizzare le impostazioni secondo le proprie preferenze.

Il monitor AOC Gaming 27G2ZNE rappresenta una scelta eccellente per i gamers che cercano prestazioni elevate senza compromessi. La combinazione di alta frequenza di aggiornamento elevata, tempo di risposta bassissimo e qualità dell'immagine lo rendono un investimento valido che migliorerebbe significativamente ogni sessione di gioco. La garanzia di 3 anni aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al vostro acquisto, rendendolo un'opzione ancora più conveniente. Oggi su Amazon potete acquistarlo per soli 179,99€ risparmiando 70€ sul prezzo originale di 249,99€.

