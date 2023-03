Se siete alla ricerca di un nuovo monitor perfetto per il gaming, il lavoro e l’intrattenimento, grazie alle Offerte di Primavera di Amazon potrete concretizzare i vostri sogni: l’ottimo monitor LG 27ML600S da 27″, dotato di pannello IPS Full HD, è in sconto a soli 159,99€ anziché 249,00€!

Potrete dunque risparmiare ben 90,00€ sull’acquisto di un prodotto dalla qualità eccellente, oltre che sfruttare la spedizione gratuita e rapida direttamente a casa vostra se siete clienti Prime. In caso contrario vi consigliamo di prendere in considerazione l’iscrizione all’abbonamento, dato che il servizio è gratuito per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione e si tratta dunque del momento perfetto per provarlo.

Il pannello IPS con risoluzione 1920×1080 pixel del monitor LG trasmetterà immagini dalla nitidezza straordinaria, mentre la tecnologia True Color vi offrirà contrasti elevati e colori riprodotti con estrema fedeltà. Che voi decidiate di giocare, di lavorare o di guardare un film, godrete di un’esperienza incredibilmente immersiva, complice anche il design sottile dei bordi quasi invisibili su tre lati.

Il monitor ha una frequenza di aggiornamento di 75 Hz ed è compatibile con la tecnologia AMD FreeSync, la quale garantisce una maggiore fluidità di movimento anche nelle scene più frenetiche. I vostri gameplay non subiranno dunque alcun ritardo nell’input né presenteranno alcun fastidioso effetto di tearing e di scatti dell’immagine, ma non è tutto: il tempo di risposta di appena 1 ms disattiva la retroillumazione dello schermo mentre i cristalli liquidi sono in movimento, evitando così la creazione di fotogrammi raddoppiati e riducendo le sfocature.

Infine, non avrete nemmeno bisogno di acquistare una soundbar dato che il monitor LG 27ML600S presenta degli speaker integrati 10W 2.0 con funzionalità MAXXAUDIO. Vi basterà quindi collegare il pannello alla vostra console o PC per godere in modo nitido e potente l’audio dei vostri videogiochi o film preferiti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!