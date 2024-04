Questo comodissimo mouse verticale costa POCHISSIMO! (-41%)

Il mouse verticale Trust Verto è progettato per ridurre tensione e dolore di braccio e polso, rivelandosi una scelta ideale per chi passa molte ore al computer per lavoro o svago. Questo mouse senza fili vi permette di lavorare in tutta comodità grazie alla sua posizione naturale a 60° che riduce la tensione sul polso. Con una portata wireless elevata e un sensore ottico avanzato, garantisce estrema libertà di movimento e offre comandi precisi e rapidi. Grazie a uno sconto Amazon del 41%, oggi potete acquistarlo per soli 20,79€ anziché 34,99€.

Mouse verticale Trust Verto, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse verticale Trust Verto è consigliato per coloro che trascorrono molte ore al computer e vogliono prevenire o alleviare i sintomi di affaticamento e dolore al braccio e al polso. Ideale per professionisti, studenti o qualsiasi utente che ricerca un'esperienza informatica più confortevole e sana, questo dispositivo è progettato per offrire una posizione di lavoro naturale, riducendo significativamente la tensione muscolare. Grazie alla sua ergonomia avanzata, il supporto per il pollice e il rivestimento in gomma, offre un comfort senza precedenti, rendendolo adatto a qualsiasi mano. Inoltre, essendo wireless, garantisce una libertà di movimento totale, eliminando le restrizioni causate dai cavi e promuovendo una postura ottimale davanti al computer.

Coloro che cercano precisione e efficienza nei loro dispositivi non rimarranno delusi. Il mouse verticale Trust Verto dispone di un sensore ottico regolabile (800/1000/1600 DPI) per adattarsi a diverse esigenze di navigazione e controllo, insieme a due pulsanti azionabili con il pollice che facilitano un accesso rapido ai comandi. La funzionalità plug & play del dispositivo consente un'immediata messa in opera, semplicemente collegando il micro ricevitore al PC o laptop.

Il mouse verticale Trust Verto è la scelta ideale per chi cerca sollievo dalla tensione e dal dolore causati dall'uso prolungato del mouse. La combinazione di design ergonomico, connettività wireless e controlli precisi rende questo mouse un ottimo investimento per migliorare il comfort e l'efficienza nel lavoro quotidiano. Con lo sconto Amazon del 41% questo mouse ergonomico è disponibile a soli 20,79€ anziché 34,99€.

