Controller di simulazione di volo Logitech in OFFERTA a 136€! (-19%)

Cogliete l'occasione unica che Amazon vi offre oggi durante la Gaming Week per acquistare il controller di simulazione di volo Logitech G X52 a un prezzo straordinario. Inizialmente proposto a 168,40€, ora potete portare a casa questo dispositivo di precisione al prezzo eccezionale di 135,99€, garantendovi uno sconto del 19% sul prezzo originale. Dotato di sensori magnetici sugli assi X e Y per un controllo estremamente accurato, uno schermo LCD multifunzione per la gestione dei comandi programmabili in HOTAS e un'impugnatura ergonomica a 5 posizioni, vi offre un'esperienza di simulazione di volo incomparabile. Non lasciatevi scappare questa straordinaria opportunità di migliorare il vostro setup di gioco con un prodotto di altissima qualità a un prezzo così conveniente.

Controller di simulazione di volo Logitech G X52, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Logitech G X52 è una scelta impeccabile per gli appassionati di simulazioni di volo, offrendo un'esperienza di gioco avvincente e realistica. I suoi sensori magnetici sugli assi X e Y garantiscono un controllo estremamente preciso e affidabile, adatto sia ai principianti che ai piloti esperti. Con ben 282 funzioni programmabili distribuite su tre modalità, è possibile accedere a tutti i comandi essenziali direttamente dal controller, eliminando la necessità di utilizzare la tastiera tradizionale durante il gioco.

Il controller Logitech G X52 offre una serie di caratteristiche ergonomiche che lo rendono un compagno di volo eccezionale per lunghe sessioni di gioco. La sua impugnatura regolabile su 5 posizioni assicura un comfort ottimale, mentre il meccanismo di centraggio a molla migliora la manovrabilità del velivolo virtuale. Dotato di uno schermo LCD multifunzione, consente di tenere sotto controllo i comandi programmati e coordinare il piano di volo in modo intuitivo. Inoltre, la possibilità di bloccare la rotazione 3D per chi utilizza già una pedaliera per il timone aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione e controllo alla simulazione di volo. Per coloro che cercano non solo un semplice controller, ma un vero e proprio assetto per arricchire l'esperienza di gioco, il Logitech G X52 è la scelta ideale, capace di soddisfare esigenze complesse e diverse.

Con un prezzo scontato da 168,40€ a soli 135,99€, questo controller rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di simulazioni di volo. La sua solidità, la precisione dei sensori e le funzionalità avanzate, come lo schermo LCD e i comandi programmabili, lo rendono la soluzione perfetta per chi cerca un'esperienza autentica di simulazione di volo. Consigliamo vivamente questo controller per il valore aggiunto che offre alla tua esperienza di gioco, unendo tecnologia avanzata a un design ergonomico e funzionale.

Vedi offerta su Amazon