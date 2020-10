MSI ARTYMIS, il primo monitor gaming con curvatura 1000R arriva in Italia

Tramite un comunicato stampa, MSI ha annunciato che il suo monitor gaming ARTYMIS con raggio di curvatura 1000R e IA, sarà disponibile in Italia dal prossimo gennaio al prezzo consigliato di 699€.

MSI MPG ARTYMIS 343CQR è equipaggiato con un pannello a risoluzione 3440×1440 pixel, con tempo di risposta di 1ms e supporto allo standard HDR400. Stando ad alcuni studi, il raggio di curvatura 1000R è quello più adatto all’occhio umano e consente di vedere l’intero schermo senza alcuna fatica, migliorando l’esperienza in-game in quanto l’occhio avrà meno difficoltà a mettere a fuoco l’intera scena, aumentando l’immersività complessiva. I bordi a destra e a sinistra possono essere visti a colpo d’occhio, aiutando il video-giocatore ad essere ancora più veloce nei riflessi.

Il monitor gaming MSI ARTYMIS è dotato della tecnologia OptixScope, la quale implementa un sistema di puntamento in grado di offrire fino a otto volte lo zoom iniziale, in modo da migliorare ulteriormente la precisione dalla lunga distanza. Inoltre, i DPI del mouse diminuiranno automaticamente in modo da evitare problemi di mira con uno zoom così elevato.

Completano le caratteristiche tecniche l’app Gaming OSD per personalizzare e creare preset esclusivi, un sistema di riduzione del rumore direttamente all’interno del monitor per comunicazioni sempre cristalline con i nostri compagni di squadra, e la funzionalità Night Vision AI, che consente di illuminazione in modo intelligente le aree più buie, lasciando inalterato il resto, per mettere in risalto anche i dettagli più nascosti.

Qualche giorno fa, MSI ha anche assicurato la stabilità e la qualità costruttiva della sue schede grafiche RTX 3080 e RTX 3090 in seguito a diversi test effettuati direttamente dalla compagnia taiwanese con i nuovi driver GeForce Game Ready 456.55 WHQL pubblicati da NVIDIA. Inoltre, nella giornata di ieri vi abbiamo riferito che MSI ha aggiornato i firmware di alcune schede madri con chipset X570 e B550 per supportare i nuovi processori AMD Ryzen basati sull’architettura Zen 3, che l’azienda di Sunnyvale presenterà ufficialmente il prossimo 8 ottobre.