NVIDIA, i driver GeForce Game Ready 456.55 WHQL sono ottimizzati per Star Wars: Squadrons

NVIDIA ha pubblicato i nuovi driver GeForce 456.55 WHQL puntando ad offrire, come sempre, la miglior esperienza di gioco possibile con tutti i videogiochi più recenti. In questo caso si tratta di un aggiornamento consistente che offre ottimizzazioni per Star Wars : Squadrons, titolo in uscita il prossimo 2 ottobre, oltre ad introdurre il supporto a NVIDIA Reflex per Call Of Duty: Modern Warfare e Call Of Dut: Warzone. Ricordiamo che NVIDIA Reflex è una suite rivoluzionaria di GPU, display G-SYNC e tecnologie in-game che misurano e riducono la latenza del sistema nei titoli competitivi.

Inoltre, segnaliamo che ultime patch per Control e Death Stranding aggiungono la modalità DLSS 8K Ultra Performance Mode a questi popolari titoli. La nuova modalità 8K DLSS Ultra Performance utilizza un modello di super risoluzione AI di nuova ideazione, costruita appositamente per 8K, che offre una qualità dell’immagine paragonabile alla risoluzione nativa, con un rendering solo di un nono dei pixel. Nei titoli supportati, gli utenti avranno ora fino a quattro modalità di qualità dell’immagine DLSS – Qualità, Bilanciata, Prestazioni e Ultra Performance, per una scelta ancora maggiore e un incremento ancora più elevato delle prestazioni. I giochi che hanno annunciato il supporto della modalità DLSS 8K Ultra Performance includono: Boundary, Bright Memory: Infinite, Justice, Minecraft con RTX Beta per Windows 10, Ready or Not, Scavengers, Watch Dogs: Legion, e Wolfenstein: Youngblood.

Potete scaricare i nuovi driver Game Ready di NVIDIA selezionandoli manualmente dalla pagina dedicata oppure effettuare il download del software GeForce Experience che aggiornerà automaticamente la scheda video con gli ultimi driver. Per verificare la lista completa dei problemi noti non ancora risolti, trovate il lungo changelog completo al seguente indirizzo.

