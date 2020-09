MSI assicura la stabilità e qualità delle proprie schede grafiche GeForce RTX 3080 e RTX 3090

MSI, tramite un comunicato stampa, ha annunciato di essere a conoscenza dei problemi relativi alla stabilità delle nuove schede grafiche della serie RTX 30 di NVIDIA che potevano verificarsi quando le frequenze di clock superano una certa soglia. Il noto produttore taiwanese ha voluto rassicurare i suoi clienti affermando che l’ultima versione dei driver GeForce Game Ready pubblicati da NVIDIA (GeForce 456.55 WHQL) ha risolto il problema. Infatti, a seguito di numerosi test, MSI garantisce la piena stabilità dei suoi prodotti.

La compagnia è sicura della decisioni effettuate in fase di progettazione per i suoi modelli GAMING e VENTUS. MSI utilizza un raggruppamento di condensatori misti per beneficiare dei punti di forza sia degli SP-Caps che degli MLCC.

Tutte le schede MSI GeForce RTX serie 30 spedite dall’inizio della produzione, che includono anche i sample inviati alla stampa, presentano le configurazioni PCB come mostrato nelle immagini aggiornate di seguito.

Il backplate della GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO uscita all'inizio della fase di produzione.

Il backplate della GeForce RTX 3090 VENTUS 3X uscita all'inizio della fase di produzione.

Il backplate della GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO uscita all'inizio della fase di produzione.

Il backplate della GeForce RTX 3080 VENTUS 3X uscita all'inizio della fase di produzione.

MSI desidera ringraziare tutti i clienti, media ed influencer che hanno messo in risalto il problema, così da poter effettuare tempestivamente i test e verificare la sua risoluzione.

A quanto pare NVIDIA, con i suoi driver, è riuscita nel suo intento. Già nella giornata di oggi vi abbiamo riportato alcuni commenti di diversi utenti che hanno confermato una maggior stabilità complessiva delle GPU, addirittura con prestazioni maggiori a frequenze di clock più basse. Oltre ad aumentare la stabilità complessiva delle ultime schede grafiche, i driver GeForce Game Ready 456.55 WHQL offrono diverse ottimizzazioni per Star Wars: Squadrons, oltre ad introdurre il supporto alla tecnologia Reflex per Call Of Duty: Modern Warfare e Call Of Duty: Warzone,