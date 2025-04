MSI Claw: l'azienda starebbe pensando di passare ad AMD

Ormai è da qualche anno che diversi produttori si stanno fronteggiando sul mercato dei PC gaming portatili.

Mentre Valve con il suo Steam Deck ha aperto la strada, seguita da ASUS con il ROG Ally X, è MSI con il suo Claw 8 AI (acquistabile su Amazon) a distinguersi per una scelta controcorrente: l'utilizzo di un processore Intel Lunar Lake in un settore dominato da chip AMD. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che anche MSI potrebbe presto allinearsi alla concorrenza, abbandonando Intel per passare alla prossima generazione di processori AMD.

Il cambio di rotta di MSI: da Intel ad AMD

Le voci su questo cambio strategico sono emerse inizialmente a gennaio attraverso l'utente CodeCommando su X, ma hanno guadagnato credibilità dopo essere state riprese dal sito Igor's Lab. L'attuale MSI Claw 8 AI+ monta un processore Intel Core Ultra 7 258V, meglio conosciuto con il nome della sua architettura, Lunar Lake. Si tratta di un chip con otto core e otto thread, dotato di una GPU integrata Battlemage che gli conferisce prestazioni di tutto rispetto per il gaming portatile, superando persino il già potente ASUS ROG Ally X.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Nonostante le eccellenti prestazioni, il Claw 8 AI+ non è riuscito a imporsi come miglior dispositivo gaming portatile disponibile sul mercato. Le dimensioni eccessive e, soprattutto, il prezzo di 900 dollari - significativamente superiore rispetto ai concorrenti come l'Ally X e decisamente più elevato del popolare Steam Deck - hanno rappresentato ostacoli significativi al suo successo commerciale.

Il problema principale risiede proprio nel processore Intel Lunar Lake, che include moduli RAM integrati direttamente nel package. Questa caratteristica, sebbene tecnicamente avanzata, impedisce ai produttori di utilizzare moduli di memoria più economici per migliorare i margini di profitto, una pratica comune nel settore dei laptop e dei dispositivi portatili.

Secondo le indiscrezioni, MSI starebbe valutando l'adozione del futuro processore AMD Ryzen Z2 Extreme per la prossima generazione del Claw. Questo APU, annunciato da AMD durante il CES di gennaio, mantiene la configurazione a otto core e sedici thread del predecessore Z1 Extreme, con una frequenza di boost di 5,0 GHz. La parte grafica verrebbe gestita da 16 unità di calcolo RDNA 3.5, ovvero il 33% in più rispetto al modello precedente.

Il passaggio al chip AMD potrebbe quindi non essere motivato tanto da considerazioni prestazionali - il vantaggio rispetto al Lunar Lake probabilmente non sarebbe enorme, dato il limite di potenza di 35W - quanto da ragioni economiche. MSI potrebbe infatti aumentare significativamente i margini di profitto su ogni unità venduta, nonostante la necessità di riprogettare completamente la scheda madre e il sistema di raffreddamento.

Resta da vedere se MSI deciderà di trasferire questo risparmio sui costi ai consumatori, riducendo il prezzo del dispositivo, o se manterrà lo stesso posizionamento premium sul mercato. Gli analisti propendono per la seconda ipotesi, considerando che l'azienda ha sempre commercializzato il Claw 8 come un modello di fascia alta.

Per gli appassionati di tecnologia hardware, l'eventuale abbandono di Lunar Lake rappresenterebbe comunque una piccola delusione. Nonostante le limitazioni commerciali, il chip Intel si è infatti dimostrato sorprendentemente potente per le sue dimensioni, offrendo prestazioni che vanno oltre le aspettative per un processore così compatto. Tuttavia, il suo costo elevato lo rende poco adatto al mercato dei dispositivi portatili, dove il prezzo rappresenta un fattore determinante nelle decisioni d'acquisto.

La decisione finale di MSI avrà probabilmente un impatto sul futuro dei PC gaming portatili, in un momento in cui questa categoria di prodotti sta guadagnando sempre più attenzione sia da parte dei produttori che dei consumatori.