MSI MAG 274UPF, il monitor che pensa prima di tutto ai videogiochi | Test & Recensione

Il MAG 274UPF di MSI è un monitor da 27” con risoluzione 4K e velocità di refresh di 144 Hz, caratteristiche che lo posizionano in una fascia di mercato molto competitiva. Al prezzo di poco superiore ai 600 euro, è dotato di un pannello Rapid IPS, tempo di risposta di 1ms GtG, e copertura sRGB al 129%; offre numerose porte per PC e console, insieme alla compatibilità AMD FreeSync e Nvidia G-Sync. Nonostante le sue molte funzionalità a un prezzo interessante, il monitor si trova a competere con modelli come LG 27GR93U, l’ASUS ROG Strix XG27UQR e molti altri. Vediamo come se l’è cavata questo monitor nei nostri testi.

Com’è fatto?

L’MSI MAG 274UPF ha un design discreto, non da nell’occhio come altri monitor concorrenti o anche modelli MSI. Con una scocca nera opaca, rinuncia all'illuminazione RGB e agli accenti lucidi della versione più grande. Pur mantenendo la robustezza, è estremamente leggero, ideale per il trasporto a eventi come le LAN party o gli Esports.

Il display è senza cornice e gli altri elementi che spiccano sono solo il logo MSI e il marchio Nvidia GSync. La base del supporto a forma di quadrato occupa poco spazio, adattandosi facilmente alle scrivanie più piccole. Il supporto offre regolazioni e supporta il montaggio VESA. In termini di connettività, il monitor è ben equipaggiato con porte DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C da 65 watt e USB 3.0 con funzionalità KVM. Non dispone di altoparlanti, ma include una presa da 3,5 mm per le cuffie.

OSD e regolazioni

L’OSD per la regolazione delle impostazioni può essere gestito in due modi: tramite il joystick dietro lo schermo o utilizzando l'app Game Intelligence di MSI da Windows. Nonostante la disponibilità dell'app, il joystick è piacevole da usare e non fa sentire la necessità di installare un’app aggiuntiva. I menu si caricano rapidamente, sono intuitivi e offrono opzioni standard come luminosità, contrasto, temperatura del colore, ecc. Il monitor presenta due preset per la qualità dell'immagine, "Gaming" e "Professionale", ognuno con sotto-preset specifici.

Il preset Gaming ha sotto-preset come FPS, RPG, RTS, Racing, ecc., ognuno cambia l'immagine e il colore in modi diversi. FPS illumina l'intero schermo e modifica la qualità dell'immagine per aiutare nei giochi competitivi, mentre RPG si concentra più sul contrasto. Allo stesso modo, il preset Professionale ha diverse modalità di qualità dell'immagine, come Eco, Film, Anti-Blue, Ufficio e sRGB. Tra tutti i preset, che saturano il colore in un modo o nell'altro, ho trovato il preset sRGB il più bilanciato senza sacrificare il contrasto.

La peculiarità è che il monitor non indica quale preset è attivo, richiedendo all'utente di ricordarlo. Altre funzionalità dello schermo includono MPRT o tempo di risposta delle immagini in movimento, che mira a ridurre l'effetto di sfocatura, ma a scapito della luminosità. C'è anche una funzione chiamata Night Vision, che esalta le aree scure nei giochi e nei film indipendentemente dalla luminosità impostata. Ci sono un paio di preset, come Normale, Forte, Fortissimo e A.I, con quest'ultimo che spinge la luminosità al massimo e alza il contrasto al massimo.

Si può anche attivare/disattivare Adaptive Sync, così come l'HDR. MSI include anche funzionalità orientate al gioco come Smart Crosshair che aggiunge un mirino permanente sullo schermo, e puoi personalizzarne l'aspetto, il colore e la posizione. C'è anche Optix Scope, che ingrandisce il centro dello schermo per fungere da mirino di fucile da cecchino. Si può personalizzare le dimensioni e lo zoom del mirino, ma non sono sicuro chi lo userà, ma è una bella mossa da avere quando ne hai bisogno.

Prova d’uso: qualità delle immagini

Il monitor MSI MAG 274UPF è dotato di un pannello Rapid IPS da 4K con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, un tempo di risposta di 1ms GtG e una copertura del 97% di Adobe RGB, 98% di DCI-P3 e 129% di sRGB. La certificazione VESA DisplayHDR400 è inclusa. Per i contenuti SDR, il preset sRGB offre un equilibrio ottimale tra colori, livelli di nero e contrasto, senza richiedere ulteriori calibrazioni. Tuttavia, il pannello mostra prestazioni nei neri sotto alle aspettative, cioè la gamma è sbilanciata portando alla perdita di dettagli nelle zone più scure. Le prestazioni HDR sono considerate nella media, con una luminosità massima di 400 nit che limita la resa dei colori. Nonostante questi inconvenienti, la qualità complessiva dell'immagine è ottima, con colori saturi (all’evenienza) che arricchiscono l'esperienza di gioco e di visualizzazione di contenuti video.

Questo comportamento non sarà l’ideale se vorrete usarla anche per la produzione di contenuti grafici o video, situazione in cui sarà consigliabile una calibrazione. C’è un po’ di bleeding, ma meno che su molti altri monitor.

Il tempo di risposta del pannello, la frequenza di aggiornamento di 144Hz e la compatibilità con AMD FreeSync e Nvidia G-Sync garantiscono un gameplay fluido senza scatti o sfocature. La compatibilità con le console tramite le porte HDMI 2.1 è stata elogiata, consentendo impostazioni come HDR, 120Hz e VRR.

Verdetto, chi dovrebbe acquistarlo ?

A parte le prestazioni sotto la media per quanto riguarda la gamma e la modalità HDR poco entusiasmante, il MSI MAG 274UPF sa dare il meglio di sé nei videogiochi, per cui è stato progettato. La perdita di una perfetta calibrazione dei colori, che li rende più saturi del necessario, si apprezza nei giochi e nelle scene più luminose. Per il resto il monitor è ben costruito, l’ergonomia è eccellente, il pannello è veloce e ci sono molte porte per collegare più dispositivi nello stesso tempo.