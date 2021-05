MSI Modern MD241 | Recensione

Nell’ultimo anno i lavoratori in smartworking sono notevolmente aumentati a causa della pandemia. L’importanza di utilizzare dispositivi adatti e ergonomici per riuscire a sostenere una intera settimana lavorativa è diventata oramai essenziale. Quando si cerca un monitor per lavorare alcune delle caratteristiche essenziali che molti utenti ricercano sono sicuramente la qualità dell’immagine, le regolazioni possibili e la connettività.

Il nuovo monitor MSI della serie Modern, vuole offrire una soluzione di fascia alta a tutti quei lavoratori che desiderano aggiornare la propria postazione per lo smartworking. Questa lineup, che pone sicuramente i suoi punti di forza sull’eleganza e ergonomia, propone l’MD241 come soluzione IPS da 24 pollici disponibile in due diverse colorazioni (bianca/nera).

Caratteristiche tecniche

Pannello

L’MSI Modern MD241 ha un pannello IPS non curvo da 23,8 pollici Full HD (1920×1080) ed è disponibile in colorazione bianca o nera. Il refresh rate è di 75Hz, il tempo di risposta è di 5 ms GtG, valore che rende il monitor meno adatto a tutti i videogiochi più frenetici, ma allo stesso tempo i 75 Hz lo rendono più reattivo e fluido durante l’utilizzo di tutti i giorni. La luminosità massima del pannello è di 250 cd/m², non è quindi presente una certificazione HDR. Il contrasto statico è di 1000:1 e la copertura sRGB è del 111,03%. Il monitor è equipaggiato con due speaker da 1W per i contenuti multimediali.

Connettività e comandi

Le porte sono posizionate nella parte centrale inferiore. Guardando il monitor frontalmente troviamo da sinistra verso destra il connettore DC per l’alimentazione (il trasformatore è esterno) e il connettore jack da 3.5mm per l’output audio. Successivamente troviamo le due porte per l’input video, una HDMI versione 1.4 e una Type-C. Non è infatti presente una porta Display Port che viene sostituita dalla porta Type-C e che permette la connessione anche di device mobili. Entrambe le porte supportano la risoluzione nativa del monitor con refresh rate di 75Hz. È purtroppo assente un hub USB a cui collegare le periferiche di input come mouse e tastiera.

Design ed estetica

Come il nome della linea di prodotti vuole suggerire, il design del monitor vuole essere elegante e minimalista. Lo schermo da 23,8 pollici ha una sottilissima cornice (nera anche per la versione bianca) ai lati e nella parte superiore, mentre nella parte inferiore troviamo la cornice con il logo e le indicazioni relative ai 5 tasti presenti per gestire l’OSD. Lo stand è piuttosto esile e longilineo, mentre la base rettangolare (necessaria per permettere lo “swivel”) appesantisce un po’ il design del monitor.

Esperienza d’uso

L’ergonomia del monitor è ottima sia grazie allo stand fornito nella confezione sia grazie alle tecnologie presenti sul pannello. Il supporto permette quattro diverse regolazioni: il monitor può essere inclinato di 20 gradi, ruotato di 90 gradi per posizionarlo in verticale e facilitare la navigazione su pagine web o la scrittura. Lo stand può inoltre essere essere regolato in altezza di 110mm. Tutte queste regolazioni combinate con l’angolo di visione di 178 gradi rendono il monitor perfetto anche per il team working o per essere utilizzato come monitor secondario in verticale. Lo stand può essere rimosso e sostituito con un supporto VESA utilizzando l’attacco da 75×75 mm.

Il pannello IPS ha un’ottima copertura sRGB, i colori risultano accessi e realistici. Tramite le impostazioni nell’OSD oppure utilizzando il software “MSI Display Kit” del monitor è possibile modificare tutte le impostazioni come contrasto e temperatura del colore in base alle preferenze dell’utente. La luminosità del pannello non è particolarmente elevata, quindi potrebbe risultare difficile utilizzarlo in condizioni di elevata luce ambientale, anche se il rivestimento opaco riesce a ridurre gli eventuali riflessi.

Non sono stati rilevati difetti visivi accentuati del pannello nella riproduzione dei colori, in condizioni di scarsa luminosità è presente come nella maggior parte dei pannelli IPS un leggero backlight bleeding vicino ai bordi inferiori del monitor, ma il difetto non è così accentuato da disturbare in maniera significativa un utilizzo da ufficio o per il tempo libero.

Le tecnologie presenti sul pannello per aumentarne il comfort sono ottime. La riduzione della luce blu permette di non affaticare l’occhio anche durante sessioni di lavoro piuttosto lunghe. La bassa luminosità e la poca luce blu emessa permettono di utilizzare il monitor anche nelle ore serali senza attivare il filtro per la luce blu integrato nel OS. Inoltre la tecnologia “MSI Anti-flicker” stabilizza l’input video e riduce lo sfarfallio dell’immagine rendendola più nitida e riducendo ulteriormente l’affaticamento degli occhi.

Conclusioni

L’MSI Modern MD241 è un monitor di fascia alta con un’ergonomia ottima, adatto per il lavoro o l’ufficio. Tutte le opzioni di personalizzazione dell’immagine permettono all’utente di ricercare il miglior compromesso tra comfort visivo e vivacità dei colori. Le regolazioni disponibili sullo stand permettono di adattare il monitor in base alle necessità dell’utente e consentono un’ottima versatilità nel caso si debba condividere il lavoro con il team in ufficio, o sia necessario ruotare lo schermo in verticale ad esempio per scrivere del codice.

La presenza della porta Type-C (con supporto al DisplayPort) permette di collegare numerosi dispositivi al monitor, inoltre gli speaker integrati permettono di non dover collegare degli altoparlanti esterni risparmiando spazio sulla scrivania. Utile anche la presenza del connettore audio da 3.5mm per collegare gli auricolari e ascoltare contenuti multimediali senza disturbare gli altri.

Il monitor è quindi consigliato per tutti quegli utenti che cercano un ottimo monitor da ufficio, o un buon monitor secondario da affiancare a un monitor principale da gaming. L’MSI Modern MD241 sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati MSI al prezzo di lancio di 219,99 euro.