MSI MPG 341CQPX QD-OLED, bellissimo ultrawide per giocare e non solo | Test & Recensione

Il panorama dei monitor ultrawide si è arricchito da qualche tempo di un nuovo modello, molto interessante. Parliamo del MSI MPG 341CQPX, equipaggiato con pannello QD-OLED da 34 pollici, rapporto d’aspetto 21:9 e molte altre caratteristiche che potrebbero renderlo uno dei migliori monitor sul mercato. Si meriterà il nostro Award? Scopriamolo in questa recensione.

Caratteristiche tecniche

Il pannello QD-OLED da 34 pollici ha una curvatura 1800R e risoluzione 3440 x 1440 pixel, maggiore sull’orizzontale del classico QHD in virtù del rapporto 21:9. Offre una copertura del 99% DCI-P3 e un delta E < 2, caratteristiche che assicurano un’ottima resa dei colori, non solo nei giochi, e permettono di usarlo anche per fotoritocco, editing video e altre attività che richiedono una certa accuratezza cromatica.

Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 400 True Black, ma dispone anche di una modalità che aumenta temporaneamente la luminosità oltre i 1000 nit in HDR, così da apprezzare al massimo i contenuti.

In ambito gaming, tra le caratteristiche di punta troviamo un tempo di risposta di soli 0,03ms che riduce all’osso l’input lag, una frequenza d’aggiornamento di 240Hz e il supporto all’Adaptive Sync, per eliminare gli artefatti grafici. C’è anche la console mode, che permette di giocare a 120Hz su PS5 e Xbox Series X e supporta sia il VRR che l’ALLM (Auto Low Latency Mode), e la possibilità di far cambiare dinamicamente colore al mirino della funzionalità Game Assistance in base all’immagine sottostante, per fare in modo che sia sempre ben visibile.

In termini di porte troviamo due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una USB-C con DP-Alt e Power Delivery a 98 watt, che permette di collegare con un solo cavo anche i laptop più recenti. Ci sono poi un jack da 3,5mm per le cuffie e due USB-A, a cui collegare mouse e tastiera per sfruttare lo switch KVM integrato nel monitor.

Vista la presenza di un pannello OLED, non mancano poi le tecnologie per salvaguardarlo: il monitor è in grado di identificare loghi, barra delle applicazioni del sistema operativo e bordi della scena e abbassare la luminosità di quelle zone per ridurre il rischio di burn-in. Ci sono anche le classiche routine di aggiornamento dei pixel e una garanzia di 3 anni che vi protegge da eventuali brutte sorprese.

L’MSI MPG 341CQPX è anche dotato di una particolare pellicola in grafene che, insieme a nuovi dissipatori personalizzati, riesce a raffreddare a dovere il monitor in maniera completamente passiva, senza l’uso di ventole che aggiungerebbero rumorosità.

Il design è molto minimalista, con cornici sottili su tre lati e una struttura in plastica nera, robusta. Manca l’illuminazione RGB, non un gran difetto dal nostro punto di vista. La base a V è molto ampia, come del resto il monitor stesso visto il rapporto 21:9 e la diagonale da 34 pollici; se non avete abbastanza spazio sulla scrivania, potete pensare di montarlo su un supporto, dato che il monitor è compatibile con lo standard VESA 100.

Lo stand permette di regolare altezza e inclinazione del monitor ed è dotato di un piccolo foro per il passaggio dei cavi.

Esperienza d’uso

Giocare sul MSI MPG 341CQPX è un vero piacere: che si tratti dell’ultimo tripla A open world, di un gioco veloce come F1 24 o di un titolo eSport, l’esperienza sarà sempre di alto livello. I colori sono vividi e realistici, ben contrastati sul nero assoluto dell’OLED, la frequenza di aggiornamento di 240Hz permette di godere della massima fluidità senza alcun artefatto grafico, grazie all’Adaptive Sync, funzionante sia con le schede AMD che con quelle NVIDIA.

Il monitor si comporta bene anche in HDR, soprattutto se si sfrutta la modalità “1000 Peak Brightness”, che consente di raggiungere picchi di luminosità elevatissimi in certe zone dello schermo. La modalità viene in aiuto soprattutto nelle scene dal forte contrasto, ma vale la pena sottolineare che la luminosità massima sarà inferiore nelle scene riprodotte a schermo intero, dove non raggiunge i 1000 nit.

Al di fuori dei giochi, il monitor è eccellente anche per creare contenuti, grazie all’ampia copertura della gamma DCI-P3 e al Delta E ridotto, caratteristiche che permettono di ritoccare foto o editare video in maniera estremamente precisa.

L’unica pecca è che è la luminosità in SDR non è molto elevata, quindi faticherete a usare il monitor in ambienti parecchio luminosi a causa dei riflessi sullo schermo.

Verdetto, chi dovrebbe acquistarlo?

L’ MSI MPG 341CQPX QD-OLED è un ottimo monitor, adatto a tutte le esigenze: gaming (anche in HDR), creazione di contenuti e anche multitasking, grazie al rapporto d’aspetto 21:9, che permette di affiancare più finestre rispetto a un classico 16:9, e alla USB-C con Power Delivery fino a 98 watt, grazie al quale si possono collegare anche i laptop più recenti con un unico cavo.

Il supporto è un po’ ingombrante e, come su tutti gli OLED, i testi risultano meno nitidi rispetto agli LCD, tuttavia l’unico difetto reale è la bassa luminosità, che vi darà qualche problema se avete un ambiente molto luminoso; in caso contrario, non avrete problemi.

Con un prezzo di circa 1100 euro non è certo economico, ma è senza dubbio uno dei migliori OLED ultrawide presenti sul mercato. Per questo motivo, gli conferiamo il nostro Award.