MSI presenta una nuova linea di desktop e monitor dedicata ai creator

MSI ha annunciato l’arrivo di alcuni nuovi prodotti pensati per i creatori di contenuti: due monitor, PS321QR e PS321URV, e due serie di PC desktop, P100X e P100A.

La serie MSI P100 è stata disegnata prendendo spunto da uno dei designer più innovativi della metà del XX secolo, George Nelson, e vanta linee pulite, forme geometriche e curve morbide. Non si parla però solo di computer dal bel design e che possono fare bella figura su una scrivania da ufficio: le serie P100X e P100A sono delle workstation pronte a tutto.

Al cuore di questi nuovi desktop dedicati ai creativi troviamo i più recenti processori Intel i9 di decima generazione e le più potenti schede grafiche Nvidia RTX in grado di supportare flussi video in 8K, Ray-Tracing in tempo reale e funzionalità AI. MSI ha pensato anche un sistema di raffreddamento che garantisce flussi d’aria indipendenti per scheda madre, GPU e alimentatore in modo da tenere sotto controllo la temperatura interna anche in situazioni di carico di lavoro estremo.

L’azienda non ha rinunciato a nulla anche per quanto riguarda la connettività: troviamo delle porte Thunderbolt 3 dalla velocità massima di 40Gbps per la connessione a dispositivi di archiviazione esterni, una porta LAN 2,5Gbps e un chip wireless Wi-Fi 6.

Lato software MSI ha fornito le due workstation con Creator Center, che aiuta a regolare le prestazioni in base alle necessità in modo facile e veloce, e Creator OSD, che permette facile accesso a tutti i settaggi e alle modalità colore degli schermi della serie PS321.

I prodotti della serie PS321 sono i primi monitor al mondo dotati della tecnologia Rapid IPS a supportare una risoluzione QHD con refresh rate di 165Hz oppure una risoluzione 4K a 60Hz. I pannelli hanno una copertura colore RGB del 99% con Delta-E ≤ 2 e supportano lo standard HDR600 per mettere in risalto ulteriormente la rappresentazione cromatica. Forniti di pannelli magnetici anti riflesso offrono un ambiente di lavoro al riparo dalla luce esterna, generalmente dannosa per la resa cromatica.

I PC della serie Creator P100X e P100A saranno disponibili già nel mese di agosto 2020 ad un prezzo variabile in base alla configurazione interna, mentre i monitor della serie PS321 saranno in vendita da settembre/ottobre 2020 al prezzo di 849,00 euro e 899,00 euro per i modelli Creator PS321QR e Creator PS321URV rispettivamente.