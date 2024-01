MSI Creator al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-47€)

Il settore dell'hardware è attualmente in fermento con l'arrivo delle nuove schede video Nvidia Super (la nostra recensione sulla RTX 4070 Super è disponibile qui), ma se siete alla ricerca di un PC gaming ad alte prestazioni, già pronto all'uso e caratterizzato da un design che consente di posizionarlo ovunque, MSI Creator P100X rappresenta oggi un'ottima opportunità d'acquisto. Nonostante uno sconto del 47%, il prezzo di 2.796,00€ può sembrare considerevole, ma le caratteristiche e le prestazioni offerte rendono questo PC un investimento valido per gli appassionati di gaming.

MSI Creator P100X, chi dovrebbe acquistarlo?

Chiunque cerchi un PC desktop già configurato con componenti di fascia alta, con particolare attenzione al design. A tal riguardo, questo MSI Creator P100X è tra i più interessanti, con il suo case estremamente sottile da permettervi di posizionarlo nei punti in cui un case tradizionale non riuscirebbe a starci. Il tutto senza compromettere il raffreddamento dei componenti, che consistono in un processore Intel Core i7-12700KF, in una memoria RAM di 64GB e in una scheda video RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC. A questi si aggiungono una porta LAN da 2.5G per una connessione di rete fulminea e la compatibilità con il Wi-Fi 6E, per una connessione veloce e stabile anche non cablata.

Questo Creator P100X è dotato poi di hardware TPM 2.0 per una crittografia affidabile, mentre per chi lavora in ambienti rumorosi, la tecnologia MSI Sound Tune permetterà di concentrarvi pienamente sulle vostre creazioni. Con il supporto per software come Photoshop, After Effects e 3Ds Max, questo PC desktop è un vero e proprio investimento per tutti i creatori di contenuti alla ricerca di prestazioni di alto livello, oggi offerte a un prezzo più accessibile.

Come avete visto, le prestazioni del Creator P100X sono garantite da componenti hardware di altissima qualità, racchiusi in un case compatto ma ingegneristicamente raffinato, permettendo di superare le tipiche limitazioni di uno spazio interno ridotto, evitando aumenti indesiderati delle temperature, comuni in molti altri casi.

