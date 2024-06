Il notebook MSI di lusso ora disponibile a meno di 1000€

Quando è il momento di segnalare le offerte sui notebook MSI, spesso gli sconti riguardano i portatili da gaming. Oggi, però, la situazione è diversa: Amazon ha applicato uno sconto senza precedenti sul modello Prestige 13Evo. Questo notebook, che combina un hardware di alto livello con un design elegante, è ora disponibile per la prima volta a meno di 1.000€.

MSI Prestige 13Evo, chi dovrebbe acquistarlo?

Caratterizzato da un aspetto lussuoso e un profilo sottile, rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca un PC portatile raffinato e potente. È ideale per quegli utenti che ricercano un equilibrio perfetto tra lavoro e vita privata senza compromettere su prestazioni e portabilità. Grazie alle sue caratteristiche di alta gamma, come il processore Intel i7-1360P, 16GB di RAM LPDDR5 e 1TB di SSD PCIe4, oltre alla connettività Wi-Fi 6E e porte Thunderbolt per una massima efficienza, questo notebook si adatta alle esigenze di chi lavora in modo intensivo anche in mobilità o da remoto.

Il design leggero e ultrasottile, abbinato a una solida costruzione in alluminio e a una batteria di lunga durata con tecnologia di ricarica rapida, assicura che MSI Prestige 13Evo sia sempre pronto ad accompagnarvi ovunque vogliate portare il vostro ufficio. È raccomandato anche per gli utenti che cercano un notebook dotato di uno schermo di qualità. A tal riguardo, qui è presente un pannello in rapporto 16:10, che offre un'esperienza visiva confortevole e uno spazio di lavoro più ampio.

Certificato dalla piattaforma Intel Evo, questo portatile garantisce un'elevata affidabilità e performance costante, ideale per coloro che richiedono un portatile resistente e affidabile per il loro quotidiano. Con un prezzo ridotto a 999€, può essere considerato un investimento prezioso per migliorare la propria produttività, con un occhio di riguardo allo stile.

