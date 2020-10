MSI RTX 3070 Gaming X Trio | Recensione

Dopo la recensione della Nvidia GeForce RTX 3070, in cui vi abbiamo raccontato come la scheda ci abbia convinto sotto praticamente ogni punto di vista, parliamo oggi della MSI RTX 3070 Gaming X Trio, uno dei primi modelli aftermarket che abbiamo ricevuto.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche della RTX 3070 Gaming X Trio non si discostano molto da quelle della Founders Edition di Nvidia. La scheda di MSI offre sempre 5888 Cuda Core, 8GB di memoria GDDR6 a 14Gbps, un boost clock di 1830MHz e le classiche quattro uscite video, una HDMI 2.1 e tre DisplayPort 1.4a.

Il TDP è leggermente superiore a quello della RTX 3070 FE e raggiunge i 240 watt, con la scheda che viene alimentata da due connettori 8 pin. MSI raccomanda, così come Nvidia, un alimentatore da 650 watt.

Scheda video MSI RTX 3070 Gaming X Trio RTX 3070 FE RTX 2080 Ti FE GPU GA104 GA104 TU102 Processo produttivo Samsung 8nm Samsung 8nm TSMC 12nm Transistor (miliardi) 17.4 17.4 18.6 Dimensioni del die (mm^2) 392 392 754 Cuda core 5888 5888 4352 Streaming Multiprocessor 46 46 68 Tensor Core 184 (terza gen.) 184 (terza gen.) 544 (seconda gen.) RT Core 46 (seconda gen.) 46 (seconda gen.) 68 (prima gen.) Frequenza base (MHz) 1500 1500 1515 Frequenza boost (MHz) 1830 1725 1635 Velocità memoria (Gbps) 14 14 14 Quantità memoria (GB) 8 8 11 Bus 256 256 352 Bandwidth (GB/s) 448 448 616 TDP (watt) 240 220 260

La MSI RTX 3070 Gaming X Trio misura 323 x 140 x 56 mm, sfrutta un design 2,5 slot abbastanza classico e integra un sistema di raffreddamento rinnovato, equipaggiato con tre ventole Torx 4.0 che offrono un’elevatissima pressione statica e con delle heatpipe che assicurano la massima superficie di contatto tra GPU e dissipatore.

Il backplate della scheda è in grafene, materiale che dona robustezza alla scheda e allo stesso tempo assicura un’elevata dissipazione passiva del calore. La RTX 3070 Gaming X Trio pesa 1,4kg e, nonostante non si parli di un valore eccessivo, MSI include in confezione anche una staffa di supporto, così da evitare qualsiasi tipo di problema alla scheda madre.

Design

La MSI RTX 3070 Gaming X Trio ha un design leggermente diverso da quello visto sui modelli della serie RTX 2000. Il grigio presente nella copertura dei precedenti modelli ha lasciato spazio al nero e a una tonalità più scura di grigio, colori che fanno risaltare ancor di più i LED RGB presenti vicino alla ventola centrale e nella parte superiore, all’interno di una striscia di plastica trasparente. I LED possono ovviamente essere gestiti e personalizzati tramite MSI Mystic Light, il classico software dell’azienda taiwanese.