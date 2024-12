Musk punta a un milione di GPU per il supercomputer che gestisce xAI

Un ambizioso progetto di espansione è stato annunciato da xAI, l'azienda di intelligenza artificiale di Elon Musk (di cui potete trovare la biografia su Amazon). Secondo quanto riportato dal Financial Times, il supercomputer Colossus verrà potenziato fino a raggiungere la mastodontica cifra di oltre un milione di GPU, rendendolo definitivamente uno dei più potenti al mondo.

Attualmente Colossus, utilizzato per addestrare il modello linguistico alla base di Grok, opera con oltre 100.000 H100 di Nvidia. Il piano prevede di raddoppiare il numero di GPU nel breve termine, facendolo diventare il più grande supercomputer ospitato in un singolo edificio. Per realizzare questo ambizioso progetto, xAI sta collaborando con Nvidia, Dell e Supermicro.

Questa strategia pone xAI in vantaggio rispetto ai concorrenti nella corsa all'hardware per l'IA avanzata.

L'espansione richiederà investimenti miliardari per l'acquisizione delle GPU (del costo di decine di migliaia di dollari ciascuna) e per l'infrastruttura necessaria. xAI ha già raccolto 11 miliardi di dollari quest'anno (in un primo giro di investimenti) e recentemente ha ottenuto altri 5 miliardi, raggiungendo una valutazione complessiva di 45 miliardi di dollari.

A differenza di rivali quali OpenAI e Anthropic, che si appoggiano rispettivamente a Microsoft e Amazon, xAI sta costruendo autonomamente la propria capacità di supercalcolo. Nonostante i rapidi progressi, l'azienda ha dovuto affrontare critiche per presunti problemi di autorizzazioni e per l'impatto sulla rete elettrica regionale.

Non è ancora chiaro se xAI utilizzerà delle GPU di attuale generazione o della prossima per questa mastodontica operazione di espansione. La piattaforma Blackwell di prossima uscita dovrebbe scalare meglio dell'attuale Hopper, ma ottenere centinaia di migliaia di GPU AI è comunque una sfida, data l'enorme domanda per i prodotti Nvidia.

Sul fronte commerciale, però, le offerte di xAI sono ancora limitate. Grok sembra essere indietro rispetto a modelli leader come ChatGPT e Gemini di Google. Tuttavia, gli investitori vedono in Colossus un investimento a lungo termine incredibilmente intrigante, data la capacità di xAI di implementare rapidamente tecnologie all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale, ottimizzandole in brevissimo tempo.