Noctua e Seasonic realizzano un alimentatore ultra-silenzioso da 1600 W

Noctua e Seasonic hanno annunciato il lancio del Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition, un nuovo alimentatore per PC progettato per offrire prestazioni elevate e silenziosità eccezionale. Basato sul modello di punta da 1600 W di Seasonic, questa edizione speciale integra la rinomata ventola Noctua NF-A12x25 e una griglia progettata su misura per migliorare ulteriormente il funzionamento acustico. Il risultato è un prodotto premium pensato per workstation ultra-silenziose e PC da gaming che richiedono una potenza affidabile e silenziosa.

Roland Mossig, CEO di Noctua, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione, definendola un’eccezionale combinazione tra l’esperienza pluridecennale di Seasonic nella progettazione di alimentatori e la competenza di Noctua nel raffreddamento silenzioso. “Questo alimentatore rappresenta il meglio di entrambi i mondi: una soluzione tecnologicamente avanzata da 1600 W che funziona in modo straordinariamente silenzioso,” ha dichiarato Mossig.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Anche Eric Lan, CEO di Sea Sonic Electronics, ha elogiato la partnership, evidenziando come il progetto sia il risultato della condivisione di valori comuni tra le due aziende, entrambe impegnate a offrire qualità e prestazioni superiori. “Il nuovo PRIME TX-1600 Noctua Edition è un leader di categoria, destinato a rafforzare la presenza globale di entrambi i marchi,” ha aggiunto.

Seasonic è già nota per la serie PRIME TX, una gamma di alimentatori certificati 80 PLUS Titanium che si distinguono per efficienza, affidabilità e prestazioni all’avanguardia. La versione Noctua del modello TX-1600 eleva ulteriormente questi standard grazie all’integrazione della ventola NF-A12x25, un componente iconico per il raffreddamento silenzioso, e una griglia ottimizzata su misura. Questa combinazione consente una riduzione del rumore di circa 8-10 dB(A) rispetto al modello standard.

Un sistema di controllo semi-passivo permette al PRIME TX-1600 Noctua Edition di funzionare in modalità completamente passiva fino a circa il 50% del carico a temperature ambientali inferiori a 25°C. Quando il carico aumenta, la ventola inizia a girare lentamente, mantenendo livelli di rumorosità estremamente bassi anche al 100% del carico, con soli 24 dB(A) rispetto ai 34 dB(A) del modello originale. Questi miglioramenti sono stati certificati con un aggiornamento della valutazione Lambda di Cybenetic, che passa da A a A++.

L’alimentatore è compatibile con gli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1, garantendo supporto per le tecnologie più recenti, ed è dotato di cavi modulari dal design ispirato a Noctua. Questa attenzione ai dettagli lo rende una scelta ideale per appassionati di PC che desiderano un prodotto di alta qualità, prestazioni di primo livello e un funzionamento quasi silenzioso.

Disponibile a un prezzo consigliato di 499€ (su Amazon lo trovate a 510€ al momento) il Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition rappresenta un punto di riferimento per gli alimentatori di fascia alta.