Noctua NH-U12S REDUX, i migliori dissipatori ad aria diventano più economici

Noctua ha annunciato l’arrivo della propria serie di dissipatori ad aria REDUX, una gamma di prodotti orientati ad un miglior rapporto qualità/prezzo senza però rinunciare alle performance che ci si aspetta dai dissipatori del brand. Il primo modello della famiglia, l’NH-U12S REDUX è già disponibile all’acquisto!

Con la propria serie di prodotti REDUX, Noctua continua il suo impegno nel rendere i propri prodotti degli ottimi investimenti a lungo termine per i clienti, promettendo kit di aggiornamento gratuiti per nuovi socket e CPU dove tecnicamente possibile. Questa è un’ottima notizia calcolando che sia Intel che AMD hanno in piano per i prossimi mesi e anni l’arrivo di alcuni nuovi socket per l’integrazione nelle proprie piattaforme di funzionalità più moderne come PCIe 5.0 e DDR5.

L’NH-U12S REDUX non si discosta molto nel design dalla variante classica già disponibile sul mercato, la differenza principale sta nell’utilizzo di una ventola NF-P12 Redux più veloce del vecchio modello ed in grado di raggiungere le 1700 rpm. Questo permette a Noctua di contenere i prezzi rendendo il nuovo modello di 2dB più rumoroso ma mantenendo intatte le performance di raffreddamento.

Sempre per quanto riguarda il design, lo schema colori del nuovo modello REDUX si sposta sulle tonalità grigie invece del classico beige/marrone dei prodotti Noctua classici.

Il dissipatore non viene spedito con cavi di estensione, riduttori di velocità delle ventole o supporti per collegare una ventola secondaria per il flusso d’aria push-pull. Questi fattori riducono i costi di produzione per Noctua e permettono all’azienda di semplificare l’imballaggio. È sempre possibile passare ad una configurazione push-pull utilizzando un kit di aggiornamento NA-FK1.

Il Noctua NH-U12S REDUX promette di fornire le stesse prestazioni della sua controparte più costosa, anche se il prezzo premium del modello standard darà agli utenti più accessori, un tubo pieno di pasta termica Noctua NT-H1 e ventole 2dB più silenziose.

Il dissipatore è disponibile all’acquisto al prezzo di 49,90 euro ovvero circa 10 euro in meno rispetto alla controparte standard e 20 euro in meno della colorazione nera CHROMAX.