DeepCool Assassin IV VC Vision: il rivale del Noctua NH-D15 G2? | Test & Recensione

Dissipatore d'aria premium con camera di vapore, display digitale per il monitoraggio in tempo reale e capacità di gestione termica fino a 300W TDP.

Il DeepCool Assassin IV VC Vision ridefinisce cosa ci si può aspettare da un dissipatore ad aria, avvicinandosi alle prestazioni dei sistemi a liquido. La camera di vapore garantisce un'eccellente distribuzione del calore, mentre il display digitale un monitoraggio in tempo reale senza bisogno di aprire programmi sul PC. Costa molto, ma farà felici utenti enthusiast, overclocker e professionisti che cercano un dissipatore di alto livello e non vogliono un sistema a liquido. Se però volete la massima silenziosità possibile, allora il Noctua NH-D15 G2 è una scelta più azzeccata.

Il DeepCool Assassin IV VC Vision è un dissipatore ad aria che mette in subito in chiaro una cosa: punta a essere il migliore, sfidando apertamente il Noctua NH-D15 G2 (qui trovate la nostra recensione). Compete con il top di gamma dell'azienda austriaca anche nel prezzo, visto il listino di 135 euro (lo trovate su AK Informatica), posizionandosi nella fascia premium del mercato.

Si rivolge principalmente a utenti enthusiast e professionisti che usano PC ad alte prestazioni e vogliono un sistema di raffreddamento potente e silenzioso, senza dover per forza optare per una soluzione AIO. La sua caratteristica distintiva è la base con camera di vapore (vapor chamber), una tecnologia tipica dei sistemi a liquido, integrata in un dissipatore ad aria per migliorare l'efficienza termica. È in grado di gestire TDP fino a 300 watt, motivo per cui è perfetto anche per i processori top di gamma di ultima generazione, riuscendo a gestire sulla carta anche i carichi di lavoro più intensi.

Recensione in un minuto

Il DeepCool Assassin IV VC Vision combina raffreddamento efficiente e tecnologia intelligente. La camera di vapore e le sette heatpipe assicurano una dissipazione termica di alto livello, mentre il display digitale monitora in tempo reale temperatura, frequenza e consumo della CPU. Le ventole da 140mm e 120mm con cuscinetti Fluid Dynamic Bearing (FDB) offrono un flusso d'aria ottimale con una rumorosità contenuta, anche ad alti regimi. L'installazione è semplificata dal pannello magnetico e dalla ventola scorrevole, sebbene le dimensioni generose (172mm di altezza) richiedano case spaziosi.

Con un prezzo di 135€, questo dissipatore si posiziona nella fascia premium, offrendo però caratteristiche che giustificano l'investimento: prestazioni superiori alla media, un sistema di monitoraggio integrato che evita l'obbligo di usare sensori aggiuntivi e una qualità costruttiva eccellente, accompagnata da una garanzia di sei anni. Le temperature operative con processori di fascia alta rimangono tipicamente sotto gli 80°C anche con carichi intensi, posizionandolo tra i migliori dissipatori ad aria sul mercato e rendendolo una valida alternativa a molte soluzioni a liquido AIO.

Come è fatto

Il dissipatore utilizza una combinazione di alluminio anodizzato per le alette, distanziate in modo da massimizzare la superficie di dissipazione, e rame per la base a camera di vapore e le heatpipe. La finitura nera opaca con accenti grigi dona al prodotto un aspetto professionale, che si integra facilmente in qualsiasi configurazione. La piastra posteriore in metallo previene flessioni della scheda madre causate dal peso, decisamente importante (si parla di 1530 grammi), mentre il design a doppia torre asimmetrica permette di installare qualsiasi RAM senza doversi preoccupare della compatibilità, o costringendovi a scegliere un kit a basso profilo (i moduli possono arrivare a 52mm).

In confezione è incluso un cacciavite magnetico per il montaggio, una staffa per aggiungere una terza ventola (opzionale), un tubetto di pasta termica, e i vari bracket per montarlo sui socket AMD e Intel.

Il cuore del VC Vision è la camera di vapore, una piastra in rame che sostituisce le tradizionali heatpipe alla base. Questa tecnologia, comune nei sistemi a liquido, utilizza un fluido termoconduttivo che evapora a contatto con la CPU, trasferendo il calore alle alette di raffreddamento in modo più uniforme rispetto alle heatpipe e permettendogli di gestire meglio carichi termici improvvisi. La superficie di contatto maggiore permette di gestire TDP di 300W, un margine più che sufficiente anche per i processori che generano più calore, come il Core Ultra 9 285K o il Ryzen 9 9950X. Le sette heatpipe da 6mm si occupano di trasferire il calore alle torri, dove viene dissipato dalle alette e dall'aria mossa dalle ventole.

Il display a quattro segmenti è una chicca che non si vede spesso nel mondo dei dissipatori ad aria. Si aggancia magneticamente alla parte superiore e mostra dati in tempo reale come temperatura, frequenza, utilizzo e wattaggio del processore. Il controllo avviene tramite il software DeepCreative, mentre i dati vengono comunicati al display tramite un header USB 2.0 da colleare alla scheda madre. Accanto al dato di temperatura c'è anche un termometro che cambia colore in base al valore, segnalando visivamente lo stato termico: è verde quando la temperatura è sotto gli 80°C, arancio quando si trova tra gli 80 e i 90°C e diventa rosso e lampeggia quando la CPU va oltre i 90°C.

Il dissipatore include due ventole, una 140mm centrale e una 120mm laterale, entrambe con cuscinetti FDB che riducono l'attrito e il rumore, offrendo una durata stimata di oltre 150.000 ore. La ventola principale opera tra 500-1600 RPM, raggiungendo un flusso d'aria di 76.12 CFM e una pressione statica di 2.76 mmH²O, mentre quella secondaria raggiunge i 2500 RPM e una pressione statica di 3.27 mmH²O. C'è anche una modalità Silent che limita gli RPM per mantenere la rumorosità sotto i 22 dBA, un'opzione utile per chi preferisce sacrificare delle prestazioni per una maggior silenziosità; chi invece preferisce massimizzare il raffreddamento può fare affidamento sulla modalità Performance. Le due modalità possono essere impostate da un selettore posto nella parte alta del dissipatore.

Le dimensioni dell'Assassin IV VC Vision non sono certo contenute: l'altezza arriva a 172 mm, quindi assicuratevi di avere un case abbastanza grande. Se avete una scheda video di fascia alta, assicuratevi anche che il dissipatore non interferisca con lo slot PCIe: su alcune schede madre potreste ritrovarvi a dover usare uno slot secondario per la scheda video, poiché a causa delle dimensioni il dissipatore potrebbe entrare in contatto con il backplate della GPU.

Esperienza d'uso e prestazioni

Il montaggio è abbastanza semplice: bisogna installare sulla scheda madre la piastra posteriore (per le configurazioni Intel, quelle AMD usano la piastra integrata nella scheda madre), agganciare i rispettivi bracket e poi fissare il dissipatore, rimuovendo la ventola centrale per accedere alle due viti. La ventola va rimossa premendo i due ganci che la tengono in sede e tirando verso l'alto, ma vi segnaliamo che sul nostro esemplare ha fatto molta fatica a uscire, come se fosse incastrata; non sappiamo se è un problema del nostro sample o generalizzato, in ogni caso se doveste avere qualche difficoltà, armatevi di pazienza e riprovate con forza, non rischiate di rompere nulla; alla fine riuscirete nell'intento.

Passando alle prestazioni, negli stress test con Cinebench e Blender effettuati su un Ryzen 7 7800X3D non abbiamo mai superato i 72°C, mentre in gioco le temperature si sono assestate sui 65°C. Passando invece a un Ryzen 9 7950X, nei primi due test si toccano gli 80°C, mentre con Prime95 si arriva alla soglia dei 90°C. Per darvi un'idea, il DeepCool Assassin IV VC Vision fa sempre meglio del Noctua NH-D15 G2, che nei test ha sempre fatto registrare valori maggiori.

Buoni anche i risultati in termini di rumorosità, anche se in generale il Noctua è più silenzioso. La differenza si nota di più soprattutto nelle situazioni di massimo carico.

Il software DeepCreative offre un'interfaccia intuitiva per la configurazione del display e il monitoraggio delle prestazioni. L'applicazione permette di personalizzare quali metriche visualizzare, con opzioni che includono temperatura , frequenza, utilizzo e wattaggio della CPU, ma è anche possibile mostrare dati relativi alla scheda video, o la velocità delle ventole del sistema. Il programma supporta profili multipli che possono essere attivati manualmente o associati all'avvio di specifiche applicazioni.

Verdetto

Il DeepCool Assassin IV VC Vision è un dissipatore di altissimo livello, che può essere una scelta eccellente utenti enthusiast e overclocker che vogliono altissime prestazioni di raffreddamento senza adottare un sistema a liquido, pur mantenendo la possibilità di monitorare in tempo reale i parametri critici direttamente dal display del dissipatore, senza dover ricorrere a software aggiuntivi. La camera di vapore garantisce una gestione termica efficace, anche con processori di ultima generazione spinti al limite.

Anche i professionisti che cercano affidabilità e silenziosità possono trovare in questo VC Vision una scelta valida, vista la sua capacità di mantenere prestazioni costanti anche nel lungo periodo, ad esempio nel caso di un rendering CPU che ha bisogno di molte ore per essere completato. In modalità silenziosa il dissipatore non è eccessivamente rumoroso e la gestione termica non peggiora granché, a patto però che sia installato in un case con un ottimo flusso d'aria.

Se siete tra questi tipi di utenti, allora troverete nel DeepCool Assassin IV VC Vision un dissipatore capace di darvi molte soddisfazioni. Al contrario, se per voi la cosa più importante è la silenziosità allora dovreste optare per il Noctua NH-D15 G2, superiore da questo punto di vista; se invece il problema è il prezzo elevato, allora sappiate che esistono soluzioni estremamente più economiche, ma che sacrificano la silenziosità in favore di prestazioni paragonabili con quelle di queste soluzioni top di gamma. Un esempio su tutti è il Thermalright Phantom Spirit 120 SE, non così distante dal VC Vision ma dal prezzo estremamente più contenuto, di soli 40 euro.