NordVPN introduce una nuova funzione chiamata Meshnet, con la quale è possibile creare le proprie reti private personali.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo VPN: cos’è e come funziona, le VPN instradano il traffico attraverso uno dei server della rete privata virtuale. I dati passano attraverso un tunnel sicuro, una connessione protetta che non dovrebbe essere intercettata.

Meshnet, da questo punto di vista, è una piccola rivoluzione, dato che sarà possibile utilizzare i propri dispositivi per creare la rete virtuale e non i server messi a disposizione dal provider. Tutto parte dal protocollo proprietario di NordVPN, ovvero NordLynx, una versione personalizzata del protocollo WireGuard. Grazie a Meshnet, dunque, è possibile collegare fino a 60 dispositivi diversi contemporaneamente, con un indirizzo IP specifico associato a ognuno di essi. Questo IP sarà utilizzabile solo ed esclusivamente con la funzione Meshnet. E proprio grazie a NordLynx, le velocità di connessione dovrebbero essere in linea con quelle, molto elevate, garantite dall’azienda con l’uso del normale servizio VPN.

Una volta attivata la funzione sull’app NordVPN nei dispositivi interessati, sarà possibile collegare i device alla rete e invitare altri utenti del provider, che potranno accedere alla rete digitando l’indirizzo IP speciale assegnato da Meshnet.

Tra i vantaggi di questa funzione, c’è la possibilità di creare LAN virtuali per giocare con i vostri amici, proprio come se stesse condividendo la stessa rete tramite cavi Ethernet (i più vintage ricorderanno i leggendari LAN party che si tenevano un tempo), così come la condivisione di file tra più utenti senza l’intermediazione di un server esterno o un servizio cloud.

Infine, l’aspetto più interessante è la possibilità di instradare il traffico tramite routing virtuale. In sostanza potrete navigare tramite il vostro indirizzo IP effettivo, indipendentemente dalla vostra posizione geografica, reindirizzando la connessione verso un dispositivo che si trova a casa vostra, magari mentre siete in viaggio per lavoro. NordVPN instrada il traffico tramite server disponibili, ma con la funzione Meshnet, l’instradamento può avvenire su un indirizzo IP pubblico condiviso da tutti i dispositivi nella rete configurata, in modo che questi possano scambiare dati tramite lo stesso IP, sempre con la possibilità di monitorare i singoli device per motivi di sicurezza.

NordVPN è fra le prime nella nostra classifica delle migliori VPN anche per la sua capacità di ampliare la propria offerta con nuove soluzioni innovative, come Threat Protection, dimostrando come la tendenza del settore sia quella di ampliare e potenziare il parco di funzionalità offerte, al di là dei servizi di Virtual Private Network di base.