Novità: mouse verticale ergonomico by Techly

TECHly, leader nello sviluppo della tecnologia facile, veloce e in continuo miglioramento presenta il nuovo mouse verticale ergonomico cablato. Il mouse verticale progettato da Techly si presta ad un utilizzo quotidiano al fine di migliorare il lavoro e, soprattutto la salute: è saldamente consigliato per riuscire a correggere la postura di braccia e gomiti salvaguardando le articolazioni del polso e della mano.

La forma è particolarmente adatta a chi è solito impiegare per lungo tempo il dispositivo di puntamento, infatti si tratta di un dispositivo dedicato al lavoro di tutti i giorni e per le lunghe sessioni di utilizzo. Oltre ad essere esteticamente bello, questo mouse presta particolare attenzione all’ergonomia che Techly è riuscita a sviluppare trovando la perfetta combinazione tra forma, dimensioni e peso.

Offrendo una presa salda ma, al contempo, notevolmente comoda e naturale, si presta all’uso quotidiano e prolungato grazie anche al peso contenuto e al materiale ABS con rivestimento in gomma per assicurare una presa stabile. Il funzionamento alla base del mouse verticale è lo stesso di quello classico: bisogna trascinare il dispositivo su un piano per spostarne il cursore usufruendo anche dei 5 pulsanti con la rotella di scorrimento.

IM 1000-VM è un mouse ottico con connessione via cavo USB2.0 (lungo 1,5 mt) e sensore da 1000 DPI che lo rende reattivo e preciso, garantendo un movimento fluido e senza sforzo. Compatibile con i sistemi Windows 10/8.1/7/XP e disponibile nella variante di colore nero, il mouse verticale ergonomico USB si trova tra le novità presenti nello store online Techly.it.